McLaren no oculta nada a Sainz: llevará las mejoras en Nürburgring

La Fórmula 1 ha superado ya el ecuador de esta extraña temporada, y la mayoría de equipos ya está probando cosas de cara al futuro, más aún ante la decisión de congelar el desarrollo en la mayoría de piezas de los coches para 2021.

Así, los pilotos que cambian de escudería corren el riesgo de que sus equipos actuales corran la cortina durante reuniones y traspaso de información para ocultarles 'secretos' que puedan llevarse a otro lado.

Checo Pérez se quejó de que Racing Point le está escondiendo cosas, y a Carlos Sainz, que apura sus últimos meses en McLaren antes de ir a Ferrari, se le preguntó si teme lo mismo.

"De momento no noto nada diferente, ni nada extraño, ni nada que crea que me estén ocultando", dijo el madrileño en una videoconferencia con diversos medios entre los que se encontraba Motorsport.com. "Estamos trayendo mejoras al coche que debería ayudar también para el año que viene, y estoy al tanto de todo. Sé que son partes que también valdrán para el año que viene, ya que se congela el reglamento. No estamos escondiéndonos nada, ni me ocultan nada, así que es una situación normal".

"Si puedo ayudar al equipo con las piezas nuevas, será bueno para los dos. De hecho, yo voy a llevar mañana las piezas nuevas en el coche para decir qué va bien y qué va mal, y les echaré una mano y también es para mi beneficio", reveló. "Queda casi un tercio de campeonato, así que hay que asegurarnos que nos mantenemos unidos".

Cuando se le pidió aclarar si se refiere al morro estilo Mercedes que Lando Norris ya probó en Rusia, respondió: "Una parte es lo que llevó Lando en Rusia, y que visteis".

"Tenemos que entenderlo bien, tenemos que asegurarnos de que el alerón funciona y nos da un plus de rendimiento, ya que en Rusia vimos muy poco y con los pasos que dan adelante Renault y Racing Point, tendremos que igualar su ritmo de mejora. Y hay más cosas para este fin de semana, que hay que entender, adaptar y que llevaré en el coche para ver si funciona y si vamos en la dirección correcta".

El jefe de equipo de McLaren, Andreas Seidl, admitió que el viento es uno de los grandes problemas del MCL35. Sainz lamenta que las condiciones que se va a encontrar la F1 en Nürburgring impidan sacar una imagen clara de las actualizaciones.

"El viento está soplando muy fuerte y sabemos que eso no nos beneficia", dijo. "Pero también hay que lograr sobre todo carga aerodinámica. Le guste o no le guste el viento, tenemos que lograr que el coche se agarre más en curva. Somos conscientes de lo que ha mejorado Racing Point, y aunque este fin de semana no será fácil por la climatología, hay que probar las nuevas piezas y tratar de entenderlas".

Por último, precisamente sobre la climatología, Sainz da la bienvenida al posible caos o imprevisibilidad que se genere: "Creo que será un fin de semana interesante, para la F1 tener temperaturas de invierno y condiciones de invierno, acostumbrados siempre a ir a países con buen tiempo, calor y en verano, será un fin de semana especial. Eso puede traer un poco más de incertidumbre y cosas así más diferentes en general a lo que estamos acostumbrados".

"A mí me gustan las condiciones mixtas, que llueva, que esté así un poco más diferente, y yo le doy la bienvenida, en esta posición en la que estamos, a tener oportunidades de hacer algo diferente".

Sin embargo, no se aventura a pronosticar si el MCL35 se comportará bien en un trazado así... y sobre mojado: "Es un circuito completo, con todo tipo de curva, peralte, curva lenta, curva media, alguna recta larga… no sé si nos va a beneficiar o no, porque tiene tanto tipo de curva, es tan completo, que tienes que tener un coche que vaya bien en todos lados".

"La lluvia en el pasado no ha ido muy bien al McLaren, pero en Austria en lluvia pude hacer una buena clasificación, e igual que en 2019 no me gustaba el agua con el McLaren, en este 2020 fue bien. Habrá que esperar a ver", concluyó.

