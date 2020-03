Sainz: "Mi futuro a medio o largo plazo lo veo en McLaren"

Carlos Sainz disputa este 2020 su sexta temporada en Fórmula 1, la segunda como piloto de McLaren. Tras un 2019 muy ilusionante a nivel personal y por parte del equipo, el madrileño está deseando arrancar el curso en Australia, a donde viajará este sábado.

Pese a la amenaza del coronavirus, los organizadores de la carrera confían en que se dispute, y Sainz, en un acto de Estrella Galicia, dijo que viajará sin miedo: "El equipo nos aconseja lo básico: reducir el contacto físico, lavarse mucho las manos… pero yo he estado cogiendo aviones a Londres y aquí estoy, y sigo haciendo deporte y no me ha pasado nada”.

“No hay psicosis, y habrá alguna medida en las primeras carreras pero es lo de siempre, aquí mandan las autoridades, los gobiernos y directores de sanidad que son los que deciden. Yo cogeré el avión a Australia el sábado con una sonrisa en la cara y unas ganas tremendas”.

Allí querrá descubrir el orden real de la parrilla tras una pretemporada que dejó una extraña parrilla virtual, con él entre los 10 primeros, pero con su compañero Norris último. Ante la pregunta de Motorsport.com sobre dónde cree que están ellos, respondió: "Creo que el orden del año pasado a este no se va a ver muy diferente. Seguirá habiendo tres equipos punteros con ventaja sobre el resto. Lo vemos sobre todo en tandas largas, cuando todo el mundo lleva 110 kilos de combustible y no hay nada que esconder a menos que capes el motor".

"Ahí se ve que hay tres equipos por delante del resto. McLaren, y yo en particular, estamos contentos con el coche. Noto que va mejor que el año pasado y eso me permite ser optimista de cara al principio de temporada. Pero de nada sirve que tu coche vaya bien y tú estés contento si los demás van mejor y están más contentos. Así que para encontrar a quién caen esas dos o tres décimas, si a McLaren, Racing Point o a los tres primeros, hay que esperar a la primera carrera, por eso quiero ir ya para allá".

Carlos Sainz dice que ha visto en los datos ritmos de carrera muy parecidos a los de Renault y Racing Point, pero está seguro de que alguien "se está guardando esa décima o dos de más por vuelta".

El madrileño, que admitió que este año no se puede pensar aún en victorias, dijo que lo que quiere ver es que McLaren sigue progresando como ya hizo en 2019. Cuando le preguntaron qué resultados daría por buenos en el inicio de año, explicó: "Me voy a fijar más en el tiempo por vuelta que en el resultado. Si Racing Point surge a medio segundo de Mercedes como séptimo y octavo y tú estás un poco más atrás, está fuera de tu control".

"Ser 10º puede sonar mal, pero si el año pasado estaba a 1,8 segundos en clasificación y este año a un segundo, se ha progresado mucho aunque la posición sea la misma. Por eso creo que el resultado es muy relativo. Yo en Australia me voy a fijar más en el tiempo por vuelta".

¿Futuro en Ferrari?

A Sainz le preguntaron por unos rumores surgidos sobre la posibilidad de ir a Ferrari en el futuro, y no se quiso mojar demasiado. De hecho, restó importancia a esos comentarios: "Para mí ahora mismo, con todos mis respetos, lo que digan los periodistas no me hace creerme nada, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, seguir centrado en mi trabajo con McLaren, que es lo más importante para mí ahora mismo".

"Las primeras carreras de este segundo año con McLaren van a ser muy importantes, quiero seguir viendo ese progreso del equipo".

Precisamente ahí es donde cree que estará muchos años: "Mi futuro a medio y largo plazo ahora mismo no lo veo en otro sitio que no sea McLaren. Pero estoy también en medio obviamente de unas primeras conversaciones y hay que dejar que pase un poco el tiempo, y a ver qué pasa".

Nueva edición de la Grada Carlos Sainz... ¡mejorada!

Otro año más, con la ayuda del Circuit de Barcelona-Catalunya, de Estrella Galicia y de McLaren, Carlos Sainz tendrá una grada propia en el GP de España. Para 2020 ha cambiado la ubicación dentro del trazado de Montmeló, y así explicó las novedades:

"Me hace una ilusión tremenda repetir este proyecto. Este año habrá más entradas a la venta, pasamos de 3.400 a 4.300. La grada sigue creciendo y nos mudamos a la zona del estadio, para que la gente pueda ver más curvas, para que parezca más una grada de un estadio de fútbol, para que la gente sea más una piña aún si cabe. Habrá el mismo tipo de premio: una caja de cervezas, la gorra, la bandera... y este año hemos metido un vale de 10% para el merchandising de McLaren en el circuito".

"Me acuerdo en 2016, cuando me puse tercero en la salida saliendo octavo. Pasé por esa grada del estadio tras el Safety Car, miré, y estaban como locos. Me encantó esa sensación de pasar por ahí delante, porque gira toda la curva 12, 180º, y es un sitio muy bonito. Obviamente tendrán una pantalla para seguir toda la carrera entera, y esas curvas que son la parte más difícil del circuito".

"La F1 siempre ha sido un deporte muy elitista, muy alejado de los aficionados, y con esta grada con la ayuda del Circuito de Barcelona-Catalunya, Estrella Galicia y McLaren, es un honor acercar la F1 a los fans", concluyó.

Así se resumía la Grada Sainz: "Gracias por hacerme cumplir mi sueño, Carlos Sainz"

(Si no puedes ver las fotos, pulsa en 'Versión completa' al final del artículo)