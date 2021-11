Sainz lamenta la salida de México: "A veces te toca la mala suerte"

Carlos Sainz comenzó la carrera con problemas, ya que se vio bloqueado en la curva 2 por el toque entre Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas. El español se fue por la hierba para evitar el toque con el McLaren y cayó a la 7º plaza.

Su compañero, Charles Leclerc, subió desde la 8º a la 5º posición, mientras que Antonio Giovinazzi se coló entre los dos monoplazas de Maranello. El español, por su parte, tuvo que remontar tras el coche de seguridad provocado por el accidente entre Ocon, Mick Schumacher y Tsunoda.

"He tenido mala suerte en la salida, los dos golpes han sido delante de mí y he tenido que evitarlos. Me he ido fuera de pista y he perdido posiciones, pero son cosas de las carreras", comentó Sainz.

Cuando volvió a ondear la bandera verde en el Autódromo Hermanos Rodríguez y Sainz fue al ataque a por el Alfa Romeo, que poco pudo hacer contra el Ferrari. El madrileño se puso a rebufo de Giovinazzi y le pasó por el exterior de la curva 1.

"Hay veces que te toca el lado de la mala suerte, pero lo importante es que a partir de ahí hemos pasado rápido a Giovinazzi en la resalida y he ido a un ritmo muy alto toda la carrera".

Sainz tuvo una mitad de stint bastante buena, y pudo alargar su parada hasta la vuelta 42, momento en el que puso los duros y se fue a por Leclerc y Gasly.

"He ido muy rápido todo el fin de semana. En carrera iba muy cómodo con el coche, iba atacando todo el tiempo"

"He intentado atacar a Gasly, pero al final no ha podido ser porque él también ha ido muy rápido", afirmó el piloto de Ferrari.

Carlos Sainz trató de mejorar la sexta posición en la que estaba, y los de Maranello ordenaron por radio un intercambio de posiciones para ir a por el AlphaTauri. Tras ver que el español no podía con el galo, volvieron a su anterior situación de carrera, con Leclerc por delante.

Sin embargo, los de rojo finalizaron el Gran Premio de México mejor que sus máximos rivales en el campeonato, McLaren.

"La prioridad hoy era acabar delante de los dos McLaren. Sabíamos que Ricciardo se iba a tirar en la curva 1 y así ha sido. Quería pasar a los Ferrari y le ha pasado factura".

El objetivo para Ferrari es claro, y Sainz lo sabe: "Nosotros vamos a lo nuestro, pasito a pasito, fin de semana a fin de semana. Ha sido un Gran Premio muy positivo para mí porque he ido muy rápido".

