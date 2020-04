Ricciardo reconoce por qué decidió salir de Red Bull

Galería Lista Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 1 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 2 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 3 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 4 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 5 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 6 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 7 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 8 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 9 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 10 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 11 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 12 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 13 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 Tag Heuer, Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 Tag Heuer después del choque 14 / 29 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El coche accidentado de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 15 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images El coche accidentado de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 16 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Los coches accidentados de de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 17 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Los coches accidentados de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 18 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 19 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images El coche accidentado de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 20 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images El coche accidentado de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 21 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images El coche accidentado de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 22 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images El coche accidentado de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 23 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images El coche accidentado de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 24 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images El coche accidentado de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 25 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images El coche accidentado de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 26 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images El coche accidentado de Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 27 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 28 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 29 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images

El australiano y su entonces compañero de equipo generaron polémica en Azerbaiyán tras una intensa batalla en la pista que acabó en un choque espectacular (imágenes de arriba).

El incidente enfadó a los jefes de Red Bull, y se pidió a ambos pilotos que se disculparan con los trabajadores del equipo en la fábrica.

Reflexionando ahora sobre las circunstancias que le llevaron a elegir a Renault y dejar Red Bull para 2019, Ricciardo dice que sintió que era injusto que su ex equipo le culpara a él y a Verstappen por igual en lo sucedido.

Hablando sobre los factores que motivaron su decisión, Ricciardo dijo: "No puedo decir cuántas piezas pequeñas formaron el rompecabezas, el caleidoscopio, pero supongo que Bakú fue una de esas piezas".

"Ambos nos pusimos a hablar, por decirlo cortésmente, pero en mi opinión yo no hice nada erróneo, aunque yo le golpeé, creo que todo el mundo vio su doble movimiento".

“Incluso antes de eso hubo mucho contacto y creo que mucha gente creyó que era demasiado".

"Supongo que la manera en la que se gestionó en ese momento no me sentó muy bien, me molestó. Pero no fue eso lo definitivo".

Cuando se le preguntó si creía que Red Bull debería haber culpado más a Verstappen por el incidente, Ricciardo dijo: "Sí. Red Bull es una gran marca que cuidar. Y no ayuda que los dos pilotos nos enfrentemos".

"Me sentí como si tuviéramos la misma culpa. Y tal vez es que soy un piloto un poco duro, pero no creía que fuera como para repartir culpas. Esa es la forma más fácil de decirlo".

A pesar de lo ocurrido en Bakú, insiste en que nunca tuvo un problema personal con Verstappen, y que no creyó que su compañero empleara juegos políticos con él.

"No necesariamente creo que Max hiciera eso. Simplemente Max es Max", dijo. "Incluso ahora que ya no somos compañeros y no tengo que tener tanto cuidado con lo que digo, en realidad nuestra relación fue bastante buena".

“Mira, a veces se habla de la extravagancia de Max, pero son cosas de la edad, y supongo que desde ese punto de vista espero menos roces con Nico [Hulkenberg] porque hay diferencia de edad y de madurez".

"Volviendo a Max... no creo que fuera político. Fue divertido".

