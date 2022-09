Horner y su relación con Wolff en la lucha Verstappen-Hamilton

Cargar el reproductor de audio

La rivalidad entre Max Verstappen y Lewis Hamilton durante la temporada 2022 de Fórmula 1 pasó del asfalto al muro de boxes, ya que los jefes de Red Bull y Mercedes, Christian Horner y Toto Wolff, protagonizaron un cruce de declaraciones a lo largo de todo el curso. El resultado de la lucha se saldó con el título para el neerlandés en la última vuelta de la carrera final en Abu Dhabi después de una gran polémica sobre la forma en la que se reanudó la prueba.

Durante el periodo de coche de seguridad provocado por el accidente de Nicholas Latifi, los directores de ambas escuderías estuvieron presionando al que aún era el director de carrera, Michael Masi, para defender los intereses de sus respectivos conjuntos. En el caso de Horner, esperaba que relanzaran la competición, mientras que Wolff quería que se viera la bandera a cuadros detrás del Safety Car.

Todo ello lo hicieron a través de la radio, en unos mensajes que se transmitieron a través de la señal internacional y que causaron un gran revuelo. La primera vez que se pudieron escuchar esos mensajes fue en el Gran Premio de España, y después de la última cita en Yas Marina se prohibió que aparecieran en televisión.

En el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, el jefe de Red Bull habló sobre ese episodio y sobre su relación con el rival con el que ha vivido una de sus experiencias más intensas. Cuando se le preguntó sobre si pensaba que la emisión de las radios de manera pública fueron un factor que definió la pasada temporada, dijo: "No, creo que no".

"Esa presión empezó con Toto [Wolff] por primera vez porque comenzaron a emitirse las comunicaciones por radio, y puede que yo haya sido culpable de eso en las reuniones estratégicas con la comisión por decirlo para que saliera adelante", reconoció el británico. "La expectación estaba entre los directores de equipo y el árbitro [director de carrera de la FIA]".

"El resultado de eso creo que sería un intercambio fascinante entre los jefes y el director de carrera si sentías que había algo que se podía argumentar realmente", aseguró el máximo responsable de Red Bull.

Christian Horner expresó cómo fueron esos momentos en los que el mundo vio cómo la FOM retransmitió las radios de los directores de las escuderías de Fórmula 1: "Estaba en Barcelona cuando se emitió el mensaje de Toto hacia Mickey [Michael Masi], y era algo extraño, nunca había visto eso, porque todo se manda a través de los comunicadores de los equipos".

"En Silverstone se escuchó lo del correo electrónico de Toto a Michael, pero creo que no se debería ejercer presión por parte de un jefe a los directores de carrera", dijo. "Sin embargo, por otro lado, él y yo hemos estado hablando con el control de carrera argumentando que debía haber penalizaciones".

Horner también insistió en contar lo que pasó en las últimas vueltas de Yas Marina: "En ese punto se volvió todo más competitivo, intentabas dar lo mejor de ti mismo para tu equipo, y claro que ibas a argumentar para ello. En Abu Dhabi, Toto intentaba que no se retirara el coche de seguridad y mi forma de reaccionar fue tratando de defender a mi escudería".

"El error no fue dejar adelantar a los dos coches rezagados, el factor clave fue el accidente de Latifi, y de ahí salió el Safety Car con varias vueltas aún por delante", continuó el inglés. "Aún faltaban por desdoblarse dos coches, y si no los hubieran dejado pasar no creo que cambiara demasiado".

"Creo que él presionaba para que no se acabara el coche de seguridad, y puede que el año pasado fuera uno de los mundiales más competitivos, probablemente el que más en décadas, algunos no estarán de acuerdo en lo que pasó y otros tampoco estarán orgullosos. El único fallo que Michael hizo fue el de dejar pasar solo a dos coches", comentó Horner.

El jefe del equipo de las bebidas energéticas reconoció que Wolff siempre ha tenido un ojo puesto en los de Milton Keynes: "Toto siempre ha visto a Red Bull como una amenaza, nunca ha tenido un control sobre nosotros, y ha sido muy intenso, pero se pueden utilizar las voces de los pilotos para ejercer presión. También se puede crear un circo mediático".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!