Ránking: el rendimiento de cada equipo de F1 en Australia 2024

Carlos Sainz controló de forma brillante la carrera del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 y se impuso a Charles Leclerc para un doblete de Ferrari, y mostró muy pocos síntomas de sufrir a pesar de operarse hace tan solo dos semanas de apendicitis. Aunque la victoria del español fue el principal titular, hubo muchos otros momentos que definieron la cita en Melbourne para cada uno de los diez equipos, quienes disfrutaron de distinta suerte a lo largo de las 58 vueltas alrededor del circuito de Albert Park.

Así que, sin más preámbulos, vamos a ver cómo le fue a cada equipo en la cita australiana.

1. Ferrari

¿Podría ser otro? Los del Cavallino Rampante llegaron a Australia con un coche que podía amenazar con hacerse con la primera posición en la clasificación, aunque un par de errores en la última vuelta de Carlos Sainz provocaron que perdiera esa oportunidad en la Q3, mientras Max Verstappen lograba su tercera pole position del año. Sin embargo, el español se mostró combativo al inicio de la carrera, oliendo la sangre delante de él cuando el neerlandés empezó a tener el problema de frenos que finalmente le dejó fuera de carrera.

A partir de ahí fue una actuación limpia. Aunque Charles Leclerc tuvo algunos momentos en los que parecía estar con opciones de victoria, su ritmo en Albert Park no fue tan bueno como el de su compañero, y en su lugar, se centró en asegurar que el equipo fuera capaz de firmar el doblete, por delante de Lando Norris. Funcionó, y la escudería de Fred Vasseur se coloca a cuatro puntos de Red Bull en el mundial de constructores.

2. McLaren

Los destellos de buen ritmo durante los entrenamientos sugirieron que McLaren estaría en la lucha por terminar entre los cinco primeros, por lo que un podio habría sido una buena demostración de su rendimiento en Australia. Lando Norris se aferró a Carlos Sainz en los primeros compases, antes de que el español empezara a rodar en cabeza, pero las paradas de Charles Leclerc y su compañero de equipo, Oscar Piastri, le costaron dos puestos por el undercut.

Sin embargo, el australiano dejó pasar al británico para que presionara al monegasco, con la sensación de que podría haber tenido ritmo para ser segundo si la carrera hubiera sido un poco más favorable para él. Oscar Piastri se sobrepuso a una pequeña salida de pista una vuelta antes de su parada en boxes, pero fue lo suficientemente para dejar atrás de Sergio Pérez y cerrar el día con la tercera y cuarta plaza para los de Woking.

3. Aston Martin

El oportunismo dio a Fernando Alonso Alonso la oportunidad de amenazar con terminar entre los cinco primeros, cuando Aston Martin le hizo parar aprovechando el Virtual Safety Car por el abandono de Lewis Hamilton en la vuelta 17. Aunque los neumáticos medios necesitaron un poco de gestión para asegurar que su último stint no se viera comprometido, el asturiano hizo la carrera de Sergio Pérez mucho más difícil y, logró mantenerse con el mexicano en todo momento, pero una sanción a última hora le envió a la octava plaza.

Lance Stroll también se mostró fuerte durante el fin de semana, recuperándose de su accidente en Yeda y superando a su compañero en la clasificación. Al final, el canadiense cedió un puesto al veterano asturiano antes de la bandera a cuadros, pero mantuvo un buen ritmo que le permitió afianzarse en la zona de puntos.

4. Visa CashApp RB

En una carrera en la que los cinco últimos equipos tuvieron la oportunidad de sumar los puntos que tanto necesitaban, el Visa CashApp RB fue el que tomó la iniciativa gracias a una buena cita de Yuki Tsunoda, quien llevó su coche hasta la octava plaza. El japonés demostró una vez más su clara ventaja sobre Daniel Ricciardo en la clasificación y, a diferencia de Yeda, mantuvo su posición entre los diez primeros, asegurando a la escudería italiana un buen botín de puntos.

El australiano volvió a tener problemas y no pudo puntuar con el segundo monoplaza de Faenza, ya que fue 12º, pero el premio para el nipón da a la escudería un impulso importante en la batalla por los puestos de la tabla baja en el mundial de constructores.

5. Haas

Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen se combinaron de forma exquisita en Yeda para dar a Haas su primer punto del año, y sumaron otros tres a su cuenta, ya que los dos adelantaron a Alexander Albon para sacar al piloto de Williams de los diez primeros. Al igual que Fernando Alonso, el alemán se detuvo en el primer VSC para superar remontar desde la 16ª posición de salida, y el equipo intercambió a pilotos para aprovechar al máximo sus medios.

Nico Hulkenberg luchó contra Alexander Albon y, cuando los dos ya realizaron sus segundas paradas, el piloto de 36 años salió por delante del anglotailandés para colocarse entre los diez primeros. Kevin Magnussen también adelantó al coche de Grove para colocarse undécimo, que se convirtió en décimo tras el accidente de George Russell al final de la carrera. En un día en el que el Visa CashApp RB logró un buen botín de puntos, este fue un resultado muy necesario para Haas.

6. Red Bull

Gracias a Sergio Pérez, el equipo austriaco mantuvo su posición en lo más alto del campeonato de constructores, pero el abandono de Max Verstappen en la cuarta vuelta abrió la carrera. Red Bull no parecía tener la velocidad para la pole position hasta la Q3, debido a que la puesta a punto del RB20 no fue la ideal durante el fin de semana, pero el holandés fue incapaz de convertirlo en una tercera victoria de 2024 por el incendio de sus frenos.

El mexicano no estuvo especialmente acertado a lo largo de la carrera, debido a que perdió un puesto frente a George Russell en la salida. El hecho de que se viera envuelto en más batallas demostró que no estaba aprovechando la ventaja de su coche, incluso en condiciones de pista despejada, fue incapaz de acercarse a los Ferrari y los McLaren, lo que le dejó en una lejana quinta posición. No fue un día demasiado bueno para el conjunto de Milton Keynes.

7. Williams

Dejar a Logan Sargeant sin competir a pesar de que el que rompió su coche en un accidente en la FP1 fue Alexander Albon, quizá fue la decisión correcta, dado que el anglotailandés dio buena cuenta de sí mismo durante el resto del fin de semana. En última instancia, Melbourne supuso una oportunidad perdida de puntuar, pero el único Williams en pista fue un llanero solitario en la lucha contra la dupla de Haas y, por lo tanto, se vio superado en ritmo.

De todos modos, su proximidad a los puntos justificó la difícil decisión del equipo, aunque el hecho de que tuviera que tomarla subraya el trabajo que queda por hacer a puerta cerrada.

8. Alpine

Un resultado esperado dados los problemas que siguen estando presentes en el A524, aunque la desgracia se cebó más bien con sus dos pilotos a lo largo de la carrera. Esteban Ocon estuvo a punto de sufrir el mismo final que Max Verstappen por un problema en el freno trasero derecho antes de que sus mecánicos le quitaran un tear-off de su conducto de freno, lo que alargó su segunda parada en boxes y lo relegó a la parte trasera de la parrilla.

Pierre Gasly cometió otro error en la salida de boxes y recibió una penalización de cinco segundos por cruzar la línea blanca, pero estaba muy por delante de la dupla de Sauber para asegurarse la 13º plaza en la llegada a la bandera a cuadros. La aparición del primero de los franceses en la Q2 dejó entrever un tímido progreso, pero aún queda mucho trabajo por hacer para dar la vuelta al año.

9. Sauber

Ha vuelto a pasar. Una y otra vez. A pesar de los ajustes en su equipo de boxes para garantizar que se repitieran las lentas detenciones, volvió a suceder. Valtteri Bottas sufrió una primera parada muy larga, y Guanyu Zhou lo tuvo poco después.

Ese infortunio en el pitlane comprometió considerablemente la carrera del equipo, lo que fue más inoportuno dada la posibilidad de puntuar gracias a que los contendientes habituales cayeron fuera de la zona que otorga un pequeño premio. Sin embargo, el hecho de que esto no haya hecho caer a la escudería al último puesto de esta clasificación sugiere que las cosas pueden ir mucho peor...

10. Mercedes

En términos de ritmo, Mercedes estuvo fuera en comparación con sus cinco rivales. George Russell lo hizo bien para mantener el coche séptimo en la parrilla, pero Lewis Hamilton mostró las debilidades del W15 cuando cayó eliminado en la Q2. Los dos salieron bastante bien, y el más joven de la dupla adelantó a Sergio Pérez, pero la decisión del heptacampeón de salir con blandos quizá no tuvo el impacto que esperaba.

Los problemas fueron mayores cuando el motor de Lewis Hamilton dijo adiós, lo que dejó a los alemanes con las esperanzas puestas en un George Russell que perdió una posición con Fernando Alonso y pasó el último puñado de vueltas intentando desquitarse con el piloto de Aston Martin. Sin embargo, acabó contra el muro, aparentemente por un 'brake test' en la sexta curva que significó una sanción de veinte segundos para el asturiano.

