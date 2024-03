Norris: "El ritmo no era tan bueno como Sainz, pero quizá mejor que Leclerc"

Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1, pero se quedó rezagado después de las primeras paradas en boxes, cuando la escudería de Woking optó por detener primero a El británico se clasificó por delante de Charles Leclerc y se mantuvo al frente durante la fase inicial de la carrera del, pero se quedó rezagado después de las primeras paradas en boxes, cuando la escudería de Woking optó por detener primero a Oscar Piastri . En su esfuerzo por llegar al monegasco, los ingleses pidieron a sus pilotos intercambiar posiciones, ya que el ritmo de Lando Norris era mejor, y comenzó a acercarse al del Cavallino Rampante.

en Maranello respondieron con otra detención, lo que les valió para crear un buen colchón y certificar el doblete gracias a la victoria de cree que tenía velocidad para llegar a la segunda posición. Con esa diferencia en menos de dos segundos,, lo que les valió para crear un buen colchón y certificar el doblete gracias a la victoria de Carlos Sainz . El de McLaren , al reflexionar sobre la batalla, sintió que no fue algo inesperado, y

"Creo que, quitando al Red Bull, diría que [no fue una sorpresa], pienso que nuestro ritmo fue bueno todo el fin de semana. Ayer hicimos las cosas muy bien, y el viernes mostramos un buen ritmo en las tandas largas, así que no había dicho que no teníamos posibilidades", explicó. "No esperaba que compitiéramos contra los Ferrari, y nuestro ritmo no era tan bueno como el de Carlos [Sainz], pero quizá mejor que el de Charles [Leclerc]. Siendo sinceros, quizá perdimos la oportunidad de ser segundos, pero eso es una buena señal, creo que es positivo para todo el equipo, un buen impulso".

Lando Norris aseguró que el plan era entrar en boxes para acercarse a Charles Leclerc, pero tuvieron que recalcular desde el muro. Finalmente, el monegasco se alejó a más de cuatro segundos: "No nos dejamos nada en el tintero, pero en la vuelta en la que íbamos a hacer el undercut, entró [a boxes], así que debes hacer una estrategia diferente".

"Estábamos cerca en el segundo stint, y si hubiera parado, creo que hubiera hecho un undercut, perdí esa oportunidad. Así que siempre piensas qué hubiera pasado si hubiéramos para una vuelta antes, es difícil tomar decisiones en ese momento", aseguró el británico.

"Es fácil equivocarse al mismo tiempo, siempre hay consecuencias al hacerlo. Creo que aun así, hemos hecho un muy buen trabajo hoy, tercero y cuarto para nosotros como equipo es positivo, y una buena carga de puntos, pero [Ferrari era] claramente el mejor, y tienen un coche más rápido ahora", sentenció Lando Norris.

