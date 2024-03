Alonso reacciona a su sanción y defiende su inocencia en Australia F1

Fernando Alonso completó una gran carrera para llegar sexto a la meta del circuito Albert Park, pero tras una larga comparecencia ante comisarios y horas de espera, fue sancionado con 20 segundos y tres puntos en la licencia, con lo que cayó al octavo lugar.

Dado que sus declaraciones ante los medios llegaron antes de la decisión, su primera reacción fue en el comunicado del equipo, en el que Alonso defendió su inocencia y detalló su punto de vista: "En las últimas vueltas, George me alcanzó rápidamente. Sabía que se acercaba y estuvo en zona de DRS durante cinco o seis vueltas, así que me limité a dar vueltas de clasificación para mantenerme delante".

Lee la decisión completa de los comisarios: Fórmula 1 ¡La FIA sanciona a Alonso y le culpa de provocar el choque de Russell!

"Quería maximizar mi velocidad de salida de la curva 6 para defenderme de él. Es lo que haría cualquier piloto de carreras, y no me pareció peligroso. Es decepcionante recibir una penalización de los comisarios por lo que fue una batalla dura pero justa. Aún así, me alegro de que George esté bien. No fue agradable ver su coche en medio de la pista".

Luego, en redes sociales, Alonso se explayó más aún

"Un poco sorprendido por una penalización al final de la carrera sobre cómo debemos abordar las curvas o cómo debemos pilotar los coches", tuiteó.

"En ningún momento queremos hacer nada malo a esas velocidades. Creo que sin grava en esa curva, en cualquier otra curva del mundo, nunca seremos siquiera investigados".

"En la F1, con más de 20 años de experiencia, con duelos épicos como Imola 2005/2006/ o Brasil 2023, cambiar de trazada, sacrificar velocidad de entrada para tener buenas salidas de curva es parte del arte del automovilismo".

"Nunca pilotamos al 100% en cada vuelta de carrera y en cada curva, ahorramos combustible, neumáticos, frenos, por lo que ser responsable de no hacer todas las vueltas iguales es un poco sorprendente". [Recuerda aquí la batalla de Imola 2005, aquí la de Imola 2006 y aquí la de Brasil 2023 a las que hizo referencia Alonso]

Su jefe, Mike Krack, también habló de la decisión de la FIA, y aunque la acepta, no ocultó su sorpresa.

"Una gran carrera hoy en Albert Park y hemos sumado 12 puntos para el campeonato", resumió el director de Aston Martin, que alabó tanto a Alonso como a Lance Stroll, quien heredó la sexta plaza tras la sanción. "Todo el mérito es de los dos pilotos, que han convertido nuestras posiciones de parrilla en puntos, haciendo uso de dos estrategias de neumáticos muy diferentes".

"Lance ha pilotado bien todo el fin de semana y ha mantenido ese rendimiento hasta la bandera a cuadros. La carrera de Fernando se ha visto beneficiada por el Virtual Safety Car; ha sido sorprendente verle caer hasta la octava posición con la penalización posterior a la carrera, pero tenemos que aceptar la decisión. Eso no empañará un día positivo. Las decisiones que tomamos desde el muro de boxes han sido acertadas y, desde el punto de vista operativo, todo el equipo ha estado excelente", comentó.

Las palabras de Krack hacían referencia al Virtual Safety Car que salió con el abandono de Lewis Hamilton y que permitió a Alonso, que aún no había entrado, perder menos tiempo con su primer pitstop. El propio Fernando admitió cierta fortuna ahí: "Tuvimos un poco de suerte con el momento del Virtual Safety Car cuando Lewis se retiró. Luego estuve bastante contento detrás de Checo porque pude usar el DRS para abrir hueco. Perdí mucho tiempo cuando Charles salió de boxes justo delante, pero esos segundos que ganamos resultaron ser oro en polvo al final".

Respecto al rendimiento del coche en el GP de Australia, Alonso concluyó: "No ha sido el mejor fin de semana para nosotros en cuanto a ritmo, pero nuestra carrera ha estado bien ejecutada: buena estrategia, paradas en boxes increíbles, gran fiabilidad. Creo que probablemente hoy hemos sumado más puntos de los que nuestro ritmo merecía, pero nos conformaremos con eso".