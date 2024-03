¡La FIA sanciona a Alonso y le culpa de provocar el choque de Russell!

Alonso cruzó la meta del GP de Australia en sexta posición, después de haber resistido los ataques de un George Russell que acabó sufriendo un accidente en la última vuelta cuando estaba pegado a él. Sin embargo, poco después de la carrera se abrió una investigación para analizar si el español había frenado para poner en problemas al inglés y, por tanto, merecería sanción. Tras escuchar a los protagonistas y comprobar las pruebas de telemetría durante casi una hora, los comisarios decidieron imponer a Alonso una sanción de 3 puntos en la licencia y 20 segundos después de tres horas y media de espera, que le hace caer de sexto a octavo.

Mercedes había acusado al ovetense de hacer 'brake test', es decir, de frenar cuando no toca, antes de tiempo o en exceso, para obligar al piloto que va detrás a frenar bruscamente para evitar el accidente. En declaraciones a los medios, Fernando Alonso aseguró estar centrado en los coches que tenía delante, no en Russell, y había explicado un problema de despliegue de batería en las últimas vueltas. Además, en DAZN F1 el embajador de Aston Martin Pedro de la Rosa reveló que el bicampeón llevaba varias vueltas haciendo lift and coast, esa técnica de levantar el pie del acelerador en las curvas para ayudar a la mecánica del coche y al consumo de combustible.

Lo que dijeron los comisarios sobre un posible 'brake test' de Alonso a Russell en Australia F1

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 63 (George Russell), al piloto del coche 14 (Fernando Alonso), a los representantes de ambos equipos y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/comisarios, vídeo, telemetría, radio del equipo, pruebas de vídeo on board y la telemetría suministrada por ambos equipos.

El coche 63 se estrelló en la salida de la curva 6 en la vuelta 57. Los comisarios han revisado exhaustivamente la situación que se produjo antes del accidente.

El coche 63 (George Russell) seguía al coche 14 (Fernando Alonso) aproximadamente 0,5 segundos detrás cuando los dos se acercaban a la curva 6. Alonso explicó a los comisarios que tenía la intención de acercarse a la curva 6 de manera diferente, levantando antes y con menos velocidad en la curva, para conseguir salir mejor. Russell explicó a los comisarios que, desde su perspectiva, la maniobra de Alonso fue errática, le pilló por sorpresa y le hizo acortar distancias inusualmente rápido, y con la menor carga aerodinámica resultante en el vértice de la curva, perdió el control y se estrelló a la salida de la curva. No hubo contacto entre los coches.

La telemetría muestra que Alonso levantó un poco más de 100 metros antes de lo que había hecho en esa curva durante la carrera. También frenó muy ligeramente en un punto en el que normalmente no frenaba (aunque la cantidad de frenada fue tan leve que no fue la razón principal por la que su coche disminuyó la velocidad) y redujo la marcha en un punto en el que normalmente nunca bajaba la marcha. Luego volvió a subir de marcha y aceleró hasta la curva antes de levantar de nuevo para tomar la curva. Alonso explicó que si bien su plan era reducir la velocidad antes, se equivocó un poco y tuvo que tomar medidas extras para recuperar la velocidad. Sin embargo, esa maniobra creó una considerable e inusual velocidad de acercamiento entre los monoplazas.

Al considerar el asunto, los comisarios se centraron únicamente en la redacción del reglamento que establece: 'En ningún momento se podrá conducir un monoplaza innecesariamente lento, errático o en una

de manera que pueda considerarse potencialmente peligrosa para otros pilotos o cualquier otra persona'. (Artículo 33.4).

En concreto, en este caso, los comisarios no han considerado las consecuencias del accidente. Además, los comisarios consideraron que no tienen información suficiente para determinar si la maniobra de Alonso tenía como objetivo causar problemas a Russell o si, como les dijo a los comisarios, simplemente estaba tratando de conseguir una mejor salida.

¿Debería Alonso tener derecho a intentar llegar de manera diferente a la curva? - Sí. ¿Debería Alonso ser responsable del aire sucio que finalmente provocó el incidente? - No. Sin embargo, ¿eligió hacer algo, con cualquier intención, que fuera extraordinario, es decir, levantar, frenar, reducir marchas y todos los demás elementos de la maniobra más de 100 m antes que antes, y mucho más de lo necesario para simplemente reducir la velocidad antes en la curva? - Sí, según su propio relato del incidente que hizo, y en opinión de los comisarios, al hacer esas cosas, condujo de una manera que era al menos 'potencialmente peligrosa' dada la naturaleza de muy alta velocidad en ese punto de la pista.

Esta temporada, las pautas de penalización de la FIA Fórmula 1, incluso por esa infracción, se han restablecido y aumentado a una sanción básica de 10 segundos. Además, cuando existe alguna circunstancia agravante, consideramos una penalización de Drive Through. En este caso consideramos un agravante, y no un simple error, que Alonso haya optado afirmativamente por realizar en ese momento una maniobra inusual.

Por lo tanto, los comisarios ordenan una penalización de stop and go, que se convertirá en 20 segundos añadidos al tiempo transcurrido de la carrera del coche 14, junto con tres puntos de penalización".

Con los 20 segundos de sanción, Alonso pierde posición con su compañero Lance Stroll, que hereda la sexta plaza tras haberse quedado a 12.230 segundos y con Yuki Tsunoda, que había terminado a 14.609. Alonso salvó la octava plaza al haber terminado 23.561 segundos por delante de Nico Hulkenberg.

Sobre la investigación, Pedro de la Rosa dijo: "Estoy un poco sorprendido con la investigación. A veces consumes a la defensiva, e igual que tienes mapas de motor más o menos agresivos, a veces frenas un poco antes en una curva para salir con más gas y más velocidad para que no te pasen en la siguiente curva. Me sorprende, porque si el piloto decide frenar antes para poder dar gas antes en la salida de curva no veo nada malo. Al final los comisarios tendrán toda la información y analizarán qué demonios ha pasado".

Y así fue. Con la decisión, Alonso pierde la séptima plaza en el campeonato de pilotos y se ve superado precisamente por Russell. Ahora Fernando es octavo, con 16 puntos, dos menos que el inglés.