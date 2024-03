Horner revela que Pérez dañó el suelo de su F1 al adelantar a Alonso

La carrera del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 fue todo un carrusel de emociones para el equipo Red Bull, puesto que pasaron de estar en la pole position y optar a la décima victoria consecutiva de Max Verstappen a ver cómo el neerlandés se retiraba por un incendio en el freno posterior derecho de su monoplaza, además de que tenían a Sergio Pérez intentando pelear por escalar posiciones.

Sin embargo, para el mexicano fue un domingo complicado, puesto que se encontró atrapado en medio del pelotón con coches bastante rápidos que no le permitieron tener aire limpio. Y eso fue peor cuando su RB20 sufrió daños en el suelo cuando, según el director de los de Milton Keynes, Christian Horner, intentó superar a Fernando Alonso en el trazado de Albert Park.

"Probablemente aún no lo sabía, pero sufrió daños cuando adelantó a Alonso", explicó el máximo responsable de la escudería que defiende el título mundial. "Perdió una cantidad significativa de carga aerodinámica del suelo. Aquí, de nuevo, tenemos que descubrir cuál fue la causa, si tienes [ese daño], entonces el desgaste de tus neumáticos empeora, y no estuvimos un buen final en las tandas, así de inusual en nuestro coche, tenemos que entenderlo".

Al asesor del conjunto de las bebidas energéticas, Helmut Marko, también se le cuestionó sobre la carrera de Sergio Pérez, y en declaraciones a Sky Sports Alemania, dijo: "Creo que hay que analizar la puesta a punto. Quizá lo que hicimos ayer para la clasificación no fue lo correcto para la carrera, a veces era dos segundos más lento que los Ferrari o los pilotos de cabeza, eso no se debe sólo a la conducción, sino a que algo falló en la puesta a punto".

Con este resultado, el mexicano se coloca en la tercera posición del mundial de pilotos, tan solo un punto por detrás de Charles Leclerc y a cinco del líder, Max Verstappen, que a pesar de su retirada, sus dos victorias en la temporada 2024 de Fórmula 1 le dejan con una ligera ventaja. No obstante, no deberá perder de vista a un Carlos Sainz que cogió impulso con su triunfo, y es el cuarto clasificado a tan solo once unidades de la lucha por el título.

