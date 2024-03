Sainz: "La vida a veces es una locura, estoy extremadamente feliz"

Cualquiera podría pensar que los primeros meses de este año para Carlos Sainz dan para serie de Netflix. Antes de arrancar la temporada, supo que no seguiría en Ferrari y que de hecho ya tenía sustituto. No se hundió y logró un podio en la primera carrera, en Bahrein, pero no pudo disputar la segunda al sufrir apendicitis.

Con mucho trabajo y una efectiva recuperación, logró llegar a la tercera carrera, donde brilló para ser segundo en clasificación y donde este domingo ha hecho que el madrugón de los españoles (la carrera arrancó a las cinco de la mañana) mereciera la pena. Salió bien, aprovechó un error de Verstappen para ponerse primero en la segunda vuelta y luego, cuando el campeón abandonó por un problema de frenos, no le tembló el pulso para dominar la carrera y sumar su tercera victoria en F1.

Respecto a la apendicitis, bromeó diciendo: "Creo que recomendaré a todos los pilotos que se lo quiten este invierno". Luego, ante los micrófonos de DAZN F1, reveló que también se lo dijo a Lando Norris: "Opérate, que creo que ayuda".

Cuando se le cuestionó sobre si vio lo que le sucedió a Max Verstappen y su abandono, y si podía haberle plantado cara si no se hubiera retirado, Carlos Sainz respondió: "No lo sé. Sentí que podía mantenerme detrás de él en la primera vuelta, e intentar coger el DRS. Quería asegurarme de tener DRS, porque aquí su efecto es súper potente. Luego perdió el coche en la curva tres, y ahí estaba mi oportunidad de acercarme e intentar adelantarle. Y tan pronto como estaba detrás de mí, creo que empezó a tener problemas con los frenos. Y eso fue todo para él".

"Una lástima porque habríamos tenido, creo, una muy buena lucha por ganar hoy. Pero ya sabes, estoy feliz de llevarme la victoria, él ha logrado muchas".

Además, le preguntaron si era consciente de que estaba compitiendo por ganar la carrera y cuándo lo supo: "Creo que desde la segunda vuelta, cuando estaba liderando. Dije que con el ritmo que tenía ayer, sabía que podía hacerlo, sobre todo con aire limpio, gestionando los neumáticos. Podía".

Por último, sobre no haber intentado la vuelta rápida en la parte final de la carrera, reveló que Ferrari se lo había ofrecido, pero no tenía gomas: "Me han preguntado si quería ir a por la vuelta rápida, pero tenía graining en ese momento y pensé que para qué arriesgar. Además la tenía Charles, la teníamos para el equipo, y yo con 25 puntos y ya al final de la carrera físicamente no estaba ya igual de fresco, preferí llevar el coche sano y salvo a casa".

