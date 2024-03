Verstappen explica su abandono en el GP de Australia 2024 de F1

El vigente campeón del mundo estaba preparado para igualar su récord de victorias consecutivas en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2024. Después de estar agazapado y dar el golpe definitivo en la clasificación para sumar una nueva pole position, Max Verstappen esperaba arrancar y escaparse del resto del grupo para ganar en el circuito de Albert Park.

Sin embargo, el neerlandés se vio superado por Carlos Sainz en el segundo giro después de que el español aprovechase sus problemas de frenos, los cuales le hicieron abandonar inmediatamente después. El equipo Red Bull envió a su piloto al pitlane después de que el humo comenzara a salir de su rueda trasera derecha, y eso permitió a todos sus rivales ganar una plaza y hacer que alguien nuevo venciera por primera vez en la temporada.

Mira cómo fue el abandono de Max Verstappen en el Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Vídeo F1: ¡Verstappen abandona en Australia y corta su racha!

En el momento en el que el holandés se bajó de su coche, se le preguntó por lo sucedido tras recordarle que su última retirada fue en el mismo lugar en 2022, y explicó: "Podemos ver hasta ahora en los datos que tan pronto como las luces [del semáforo] se apagaron, el freno trasero derecho se quedó atascado. Y, por supuesto, la temperatura seguía aumentando".

"Así que básicamente era conducir con el freno de mano puesto, y es por eso que sentí que el coche era difícil de conducir en algunas curvas", continuó Max Verstappen sobre su abandono. "Era muy ágil, mientras que en las vueltas a la parrilla el monoplaza estaba en el clavo, y yo estaba muy contento con lo que estábamos haciendo, pero [la retirada] se explica porque un freno está atascado, que no ayuda".

En el instante en el que se le preguntó sobre si pasó en el momento en el que se apagaron las luces del semáforo, aseguró que sí, pero que su escudería todavía no sabía lo que pasó realmente: "Sí, tan pronto como las luces se apagaron, al acelerar y se podía ver un freno, el freno trasero derecho, solo pegado. Es demasiado pronto [para saber lo que sucedió], lo investigarán".

Al neerlandés se le cuestionó sobre si su abandono era una decepción después de su larga racha de victorias, pero indicó que no era tanto: "Para ser sincero, no tanta. Por supuesto que estoy decepcionado con no ser capaz de terminar la carrera porque creo que habríamos tenido una buena oportunidad de ganar, porque notaba el equilibrio bastante bien en las vueltas a la parrilla".

"Me sentía confiado y como una buena mejora en comparación con lo que sentí en las tandas largas que hicimos en los entrenamientos libres, pero hay cosas que no puedes controlar", sentenció el tres veces campeón del mundo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!