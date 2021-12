Raikkonen: "No necesito más desafíos"

El finlandés anunció en septiembre su retirada de la Fórmula 1 al finalizar el año tras 19 temporadas. El campeón del mundo de 2007 se va como el piloto que más carreras ha disputado con un total de 350, en las que ha sumado más de 100 podios, 21 victorias, 18 pole position y 46 vueltas rápidas.

En declaraciones a la revista Auto Motor und Sport, Raikkonen señaló que decidió retirarse porque no quiere pasar tanto tiempo fuera de casa viajando, con un calendario de F1 para 2022 de 23 carreras.

"Me he jubilado para poder pasar más tiempo allí [en casa]", comentó el expiloto de Alfa Romeo. "Odio los horarios a los que he tenido que ceñirme toda mi vida. Ahora estoy deseando comenzar un nuevo día sin ningún horario".

Cuando le preguntaron si tenía miedo de su nueva vida, el finés contestó: "¿Por qué debería tener miedo? Al contrario, estoy esperando. Mucha gente me dice: 'Si te quedas en casa durante seis meses, las paredes se te empezarán a venir encima’. Me encanta estar en casa. Espero pasar más tiempo con mi familia y hacer cosas normales. Mi tiempo libre es más importante para mí que cualquier otra cosa".

"He tenido una vida así en el pasado, pero debido a los horarios de los rallies tuve que viajar de nuevo. Hubo menos actividad, pero me llevó más tiempo", señaló, en referencia a su época fuera de la Fórmula 1 en la que compitió en el WRC.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Raikkonen explicó que no necesita ningún nuevo reto deportivo en su vida y añadió: "No, no necesito un nuevo desafío. Puedo sentarme en casa durante una semana sin salir y me sentiré genial".

"Así que no tengo ningún plan. Ahora mi familia es lo primero. Veremos qué pasa después. No veo ninguna razón para pensar de antemano en lo que me interesará en el futuro".

Mika Hakkinen, bicampeón del mundo de F1, dijo en el pasado que le resultó difícil llevar una vida normal después de su retirada, algo aplicable a muchos de los pilotos que han competido regularmente a lo largo de su vida.

Sobre este tema, Raikkonen apuntó: "¿Qué hay de malo en una vida como esa? No soy alguien que siempre necesita nuevos desafíos y no siempre me esfuerzo por ser el primero en todo lo que hago. Al menos así es ahora. Era diferente en mi juventud. Pero estaba relacionado con los juegos y las carreras. Pero ahora no me interesa”, concluyó.