Moto3 en Austria - Quiles aprovecha una caída de Almansa para ganar y poner rumbo al título

El Red Bull Ring, sede del Gran Premio de Austria, acoge este fin de semana, del 18 al 20 de septiembre, una nueva cita de la temporada 2026 de Moto3, con Maximo Quiles llegando con 107 puntos de ventaja en el liderato de la general sobre David Almansa tras volver a derrotarle en Misano. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en territorio austriaco.

Carrera de Moto3 en Austria

La carrera de Moto3 en el Red Bull Ring no la pudo empezar Matteo Bertelle, al sufrir problemas mecánicos justo cuando llegó a la parrilla, teniendo que ser retirado hacia el pitlane. En la arrancada, Brian Uriarte mantuvo la pole, pero David Almansa le robó la posición tras irse largo en la primera curva y aprovechar la zona verde en su retorno a la pista para volver con más velocidad.

Aunque Dirección de Carrera informó a los pilotos de que ese movimiento estaba permitido, como se vio en MotoGP, se consideró que Almansa se aprovechó demasiado, y el manchego fue obligado a ceder la posición antes de terminar la primera vuelta. Eso sí, el del IntactGP no tardó nada en recuperarla, volviéndose a colocar líder en el segundo giro, mientras detrás les seguían Álvaro Carpe y Máximo Quiles.

A partir de ahí, fue Quiles quien tomó la iniciativa. El líder de la general rebasó a Uriarte, que cayó a la cuarta plaza, y a Carpe para ponerse segundo, a la caza y captura de Almansa, que empezó a marcar vueltas rápidas de carrera. Quiles le siguió el ritmo, y tras 5 giros abrieron un segundo de margen sobre Uriarte y Carpe, después de que el cántabro encontrara el hueco para pasar al murciano.

Por detrás, a más de dos segundos, quedó un segundo grupo con Joel Esteban, Rico Salmela y David Muñoz. Pero pronto, los múltiples excesos de límites de pista comenzaron a hacer estragos. Esteban fue sancionado con una Long Lap Penalty en apenas la séptima vuelta de carrera, cuando aún quedaban dos tercios. Y delante, Quiles ya recibió un aviso para no pisar más el verde.

Sin embargo, el camino del protegido de los hermanos Márquez se iba a despejar pronto. En la octava vuelta, el líder de carrera, Almansa, se fue al suelo cuando estaba apretando para intentar despegar al murciano. El de Argamasilla perdió el control de su moto en la salida de la chicane, la curva 2, afortunadamente sin consecuencias físicas.

Pero lo sucedido dejó a Quiles líder con casi dos segundos de ventaja sobre Uriarte y Carpe, que peleaban por la segunda plaza con mucho margen -más de 6 segundos- sobre sus perseguidores. Precisamente, por detrás, en la vuelta 9, hubo que lamentar otra caída, de Rico Salmela, en la curva 6.

El resto de la carrera fue un 'paseo' para Quiles. El #28 solamente tuvo que concentrarse en seguir adelante y, sobre todo, en no exceder más los límites de pista, para no recibir una penalización. No lo hizo,y acabó cosechando su novena victoria del curso, un resultado que le permitirá tener su primera oportunidad de ser campeón del mundo de Moto3 en la próxima cita, el Gran Premio de Japón que abrirá la gira asiática.

El joven talento de 18 años tiene 131 puntos de ventaja sobre su perseguidor más directo, Carpe. El murciano ganará el título de la categoría pequeña en Motegi si sale con 150 unidades de margen en lo más alto de la general; si no, deberá esperar a la siguiente parada, en Indonesia.

En los puestos de podio tampoco hubo pelea. Uriarte le sacó un segundo a Carpe y navegó hacia la segunda plaza sin oposición, con su compañero de escuadra tercero. Sí hubo más batalla por el cuarto lugar, en un grupo trasero en el que no pudo acabar David Muñoz por un toque de Veda Pratama, que le mandó fuera de la pista, sin poder evitar la caída cuando alcanzó la grava. El indonesio recibió una Long Lap Penalty (que tuvo que repetir por hacerla mal), como Joel Esteban, por límites de pista.

Mientras se sucedían las caídas (de Jesús Ríos o Adrián Fernández), se libró una intensa pelea por la medalla de chocolate, que llegó hasta la última curva. Finalmente, Eddie O'Shea se impuso sobre Guido Pini, Casey O'Gorman, Adrián Cruces, Marco Morelli, Hakim Danish y Ryusei Yamanaka.

Resultados de la carrera de Moto3 en Austria

En elaboración.

Clasificación de Moto3 en Austria

La clasificación de Moto3 en el Red Bull Ring empezó con una Q1 nutrida de pilotos referencia de la categoría, con David Muñoz, en su regreso de lesión, Valentín Perrone y Marco Morelli. Fue el español del IntactGP el que empezó comandando la cronometrada, con un tiempo de 1:40.874, sacándole cuatro décimas a Perrone.

El sevillano se pensó si hacer un stint, y aunque estuvo a punto de no hacerlo, finalmente salió a pista con neumáticos nuevos. Eso sí, su aparición sería testimonial, ya que su primer crono ya le iba a valer para pasar a la Q2. En el segundo stint, solamente le superó Perrone, con un 1:40.502. Muñoz quedó segundo, a dos tres décimas, delante de Guido Pini y Eddie O'Shea.

Fuera, se quedaron Veda Pratama, por dos décimas, Leo Rammerstorfer, Marcos Uriarte, que se fue al suelo en la curva 6, Zen Mitani, Marco Morelli, en una de las peores clasificaciones para el corredor de Aspar (partirá 23º), Jesús Ríos, Ruche Moodley y Nicola Carraro, que se cayó en la curva 10 al apretar demasiado tratando de rebasar a su compañero de equipo.

La segunda criba de la clasificación arrancó con un contratiempo, una caída de Hakim Danish en la curva 3 tratando de seguir a uno de los máximos favoritos, David Almansa. Afortunadamente se saldó sin consecuencias.

Fue Almansa quien marcó el primer tiempo importante, al plantarse con facilidad en 1:40.132, aunque justo después lo bajó al 1:39.708, para posicionarse delante de Máximo Quiles, por tres décimas, y a Brian Uriarte, por exactamente medio segundo. Pero el manchego no se quedó ahí: dio más vueltas en pista que el resto antes de volver a boxes y en su cuarto giro de neumático volvió a subir el listón, hasta el 1:39.608, récord de la pista.

Quiles lo dio todo para tratar de batirle con neumáticos nuevos, llegando a hacer una gran salvada en la última curva. Parecía que estaba todo el pescado vendido, y que Almansa se llevaría la séptima pole del año... Hasta que llegó Brian Uriarte. El cántabro sorprendió al de Argamasilla de Calatrava y, siguiendo a Máximo Quiles y a Álvaro Carpe, paró el crono en 1:39.544, récord de la pista, para llevarse la pole por 64 milésimas.

Eso hizo que el propio Quiles se quedara fuera del Top 3, cuarto por detrás de Álvaro Carpe, de quien investigaron un incidente con Ogden. El resto de la tabla la completaron Matteo Bertelle, Scott Ogden, Joel Kelso, Joel Esteban, David Muñoz, Rico Salmela, Eddie O'Shea, Valentín Perrone, Casey O'Gorman, Adrián Fernández, Hakim Danish, Adrián Cruces, Ryusei Yamanaka y Guido Pini.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Austria

Q2 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 B. Uriarte KTM 51 KTM 8 1'39.544 157.245 2 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 8 +0.064 1'39.608 0.064 157.144 3 Á. Carpe KTM 83 KTM 7 +0.315 1'39.859 0.251 156.749 4 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 7 +0.437 1'39.981 0.122 156.557 5 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 7 +0.773 1'40.317 0.336 156.033 6 S. Ogden CIP 19 KTM 6 +0.783 1'40.327 0.010 156.017 7 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 6 +0.967 1'40.511 0.184 155.732 8 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 7 +1.020 1'40.564 0.053 155.650 9 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 6 +1.058 1'40.602 0.038 155.591 10 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 27 KTM 7 +1.063 1'40.607 0.005 155.583

FP2 de Moto3 en Austria

La FP2 de Moto3 en Austria también estuvo completamente condicionada por una pista mojada y en proceso de secado. Brian Uriarte fue quien mejor aprovechó los últimos minutos y, tras encadenar varias vueltas rápidas, terminó al frente con un 1:47.740, superando por 0.270s a Joel Esteban. El local Leo Rammerstorfer sorprendió con la tercera posición, a 0.558s del mejor registro.

Hakim Danish acabó cuarto, seguido de Marcos Uriarte, Guido Pini y Matteo Bertelle, mientras Adrián Fernández fue octavo. Como en Moto2, varios de los grandes nombres decidieron no asumir riesgos ante unas condiciones poco representativas: David Almansa, líder de la FP1, y Máximo Quiles, líder destacado del Mundial, no salieron a pista, al igual que David Muñoz, Joel Kelso o Casey O'Gorman. La verdadera batalla llegará en la clasificación, con la pista previsiblemente en mejores condiciones.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Austria

FP2 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 B. Uriarte KTM 51 KTM 13 1'47.740 145.283 213 2 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 14 +0.270 1'48.010 0.270 144.919 214 3 L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse 5 Honda 15 +0.558 1'48.298 0.288 144.534 213 4 H. Danish MT Helmets - MSI 13 KTM 13 +0.844 1'48.584 0.286 144.153 216 5 M. Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact GP 88 KTM 13 +1.038 1'48.778 0.194 143.896 212 6 G. Pini Leopard Racing 94 Honda 10 +1.104 1'48.844 0.066 143.809 212 7 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 8 +1.174 1'48.914 0.070 143.717 215 8 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 5 +1.437 1'49.177 0.263 143.370 214 9 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 16 +2.205 1'49.945 0.768 142.369 217 10 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 15 +2.566 1'50.306 0.361 141.903 214

Práctica de Moto3 en Austria

La Práctica de Moto3 en el Red Bull Ring empezó siendo dominada por David Almansa, que ya había mostrado sus cartas por la mañana. El piloto manchego dominó la primera parte de la sesión, al bajar al 1:39.7, aventajando en algo más de una décima a Máximo Quiles, y en más de medio segundo a Brian Uriarte.

Los pilotos fueron apretando con el paso de la sesión, para buscar los mejores tiempos, dando lugar a algunos sustos, como uno que sufrió Quiles y que salvó sin problemas, o a caídas, especialmente en los últimos minutos del entrenamiento. A 5' del final, Hakim Danish, en la curva 2, y Matteo Bertelle, en la 3, acabaron en el asfalto y en la grava, aunque afortunadamente sin consecuencias físicas.

Almansa bajó al 1:39.668 para mantenerse primero, mientras que Quiles se quedó a 156 milésimas, aunque le anularon su mejor registro y finalizó a 195. Álvaro Carpe rondó durante varios instantes las últimas posiciones, pero una buena última vuelta le dejó tercero, a medio segundo de la cabeza.

Por detrás, completaron el pase a la Q2 Carpe, Matteo Bertelle, Uriarte, Danish, a pesar de una caída, Joel Esteban, Rico Salmela, Scott Ogden, Ryusei Yamanaka, Adrián Cruces, Joel Kelso, Casey O'Gorman y Adrián Fernández, que pasó por los pelos al final, por 4 milésimas sobre Guido Pini.

David Muñoz, en su retorno de lesión, quedó 16º, delante de Valentín Perrone. Marco Morelli, del Aspar Team, también tendrá que pasar por la primera criba de la cronometrada.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Austria

Práctica de Austria Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 17 1'39.668 157.049 2 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 16 +0.195 1'39.863 0.195 156.742 3 Á. Carpe KTM 83 KTM 17 +0.503 1'40.171 0.308 156.260 4 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 15 +0.522 1'40.190 0.019 156.231 5 B. Uriarte KTM 51 KTM 18 +0.610 1'40.278 0.088 156.094 6 H. Danish MT Helmets - MSI 13 KTM 16 +0.621 1'40.289 0.011 156.076 7 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 15 +0.648 1'40.316 0.027 156.034 8 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 27 KTM 17 +0.722 1'40.390 0.074 155.919 9 S. Ogden CIP 19 KTM 18 +0.725 1'40.393 0.003 155.915 10 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 17 +0.752 1'40.420 0.027 155.873

FP1 de Moto3 en Austria

El segundo clasificado del campeonato, David Almansa, empezó el viernes al frente, precisamente por delante del piloto al que persigue desde la distancia, Maximo Quiles, a quien superó por más de medio segundo.

Hakim Danish se colocó al frente en las primeras tandas, pero no tardó mucho David Almansa en mejorarle y ponerse en cabeza con un 1:43.428 que aún era muy mejorable, y que batía la marca previa de Valentín Perrone. Uriarte, que terminaría sexto, se llevó un susto en la curva 10, pero se pudo mantener sobre la moto.

Los focos pasaron a Valentín Perrone, que marcó un 1:41.8 para liderar antes de que Quiles bajara a 1:41.243 cuando todavía quedaban 14 minutos. Justo después, Salmela estuvo a punto de caerse camino a boxes, y quien no pudo evitar irse al suelo fue Guido Pini, en la complicada curva 10.

Sin embargo, el mayor golpe se lo llevaría Perrone en la curva 6, aunque se pudo levantar por su propio pie y se aferró al top 10 de la tabla de tiempos.

Desde ahí, nadie pudo ya batir a David Almansa, que con su 1:40.595 arrancaba en cabeza el fin de semana.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Austria

FP1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 16 1'40.595 155.602 220 2 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 15 +0.648 1'41.243 0.648 154.606 221 3 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 17 +0.694 1'41.289 0.046 154.536 219 4 Á. Carpe KTM 83 KTM 16 +0.705 1'41.300 0.011 154.519 222 5 B. Uriarte KTM 51 KTM 16 +0.754 1'41.349 0.049 154.444 220 6 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 27 KTM 16 +0.961 1'41.556 0.207 154.129 222 7 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 13 +1.090 1'41.685 0.129 153.934 222 8 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 9 Honda 17 +1.184 1'41.779 0.094 153.792 220 9 G. Pini Leopard Racing 94 Honda 15 +1.188 1'41.783 0.004 153.785 218 10 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 73 KTM 15 +1.253 1'41.848 0.065 153.687 224