Se suponía que la elección definitiva de la construcción 2020 se comunicaría formalmente a los equipos de la F1 antes del 1 de septiembre, para que tuvieran suficiente tiempo para ajustar sus programas aerodinámicos. Sin embargo, el proceso se retrasó hasta octubre para permitir más test.

Cuando los nuevos neumáticos 2020 definitivos se probaron en los libres de Austin, las opiniones fueron tan negativas que algunos equipos pidieron que se mantuviera la construcción de 2019.

A modo de compromiso, la FIA acordó con los equipos que la prueba de neumáticos 2020 planeada para Abu Dhabi se celebrase para que se puedan recopilar más datos y, si todavía hay opiniones negativas, se realizará una votación. Si siete o más equipos quieren volver a los neumáticos 2019, la nueva construcción será abandonada.

"Como se explicó a los directores de equipo [en Brasil], no estoy sugiriendo que cómo se haya hecho sea la mejor manera y que todo sea perfecto", dijo Tombazis a Motorsport.com.

"No espero aplausos y gritos. Pero el año pasado afrontamos en junio o julio un gran revuelo sobre los neumáticos y la gente quería cambiarlos a mediados de año, sobre la base de una votación. La alternativa era simplemente mantener los neumáticos actuales y no hacer nada".

"Y para evitar un runrún similar el próximo año, y quejas por diferentes construcciones o lo que sea, creí que al menos dejarlo para diciembre o finales de noviembre era mejor que discutirlo en mayo o junio durante un campeonato".

"La gente revisa sus opiniones en base a su posición en la competición. Todo este tipo de cosas no son perfectas, pero es la forma menos incómoda de gestionarlo".

Tombazis confirmó que la FIA realizará una votación después de los test de Abu Dhabi si los equipos siguen descontentos.

"Si el resultado es que los equipos dicen 'Oh, no, realmente no vemos ningún beneficio', y así sucesivamente, entonces tienen el derecho de votar en contra. Si, por otro lado, los neumáticos demuestren ser beneficiosos, tendremos algo positivo para la categoría".

"El cambio de neumáticos tiene que ser instigado por la FIA. Entonces, si vemos que hay grandes quejas sobre ellos, pediremos que se vote. Si vemos que básicamente la gente está contenta y los neumáticos se sobrecalientan menos y logran todas las ventajas que se supone que deben lograr, entonces no habra votación".

