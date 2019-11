Sainz: "Siempre tuve prisa por rendir, pero este año fue más fácil"

Sainz esta cerca de terminar su primer año con McLaren, después de firmar por dos temporadas cuando se unió al equipo para 2019.

El español se quedó sin hueco en Renault tras una sola temporada con los de Enstone, lo que hizo que Sainz fuera parte de un proceso de transición, como ya lo fue en Toro Rosso en 2016/17.

A la pregunta de Motorsport.com sobre la importancia de desarrollar el McLaren para el año que viene sabiendo que él se aprovechará de ello, respondió: "Sí, eso también hizo que la segunda mitad de la temporada 2018 con Renault fuera bastante rara".

"Estaba deseando unirme a McLaren de esa manera, con dos años de contrato. Considero firmemente que cuanto más tiempo pase el piloto en un equipo, más rápido se adapta al coche".

"Esa es una tendencia que puedes ver claramente en cualquier equipo. Puedes verlo con Max [Verstappen] en Red Bull, que cada año que pasa es más fuerte; con Lewis [Hamilton] con Mercedes ha pasado lo mismo".

"Checo [Pérez] en Racing Point, tenemos un ejemplo más en mitad de tabla. Es un tío que conoce Racing Point muy bien y eso ayuda a que rindan muy bien todos los fines de semana".

"Yo quería tener algo así en McLaren y ya estamos trabajando en el simulador con el coche del año que viene. Ya evolucionamos cada fin de semana y estamos dando ideas a la fábrica sobre lo que necesitamos para el coche 2020. Espero que eso tenga una influencia en la temporada que viene, en la manera en la que pilotamos el coche. Esto tiene sentido como piloto: desarrollar el coche un par de años".

Sainz se unió a McLaren tras una temporada complicada para ellos, pero el equipo británico ha dado una cambio de rumbo y se ha asegurado ya el cuarto puesto en el Mundial en Brasil.

El español ha admitido que esperaba una primera campaña más difícil con ellos, pero se ha visto motivado por los esfuerzos de McLaren fuera de la pista, así como por un gran rendimiento en el asfalto.

"La confianza en mí mismo y en el equipo, así como el trabajo que han hecho este año, ha hecho que esté más centrado en el proyecto a medio plazo y no tanto a corto y rendir como tuve que rendir en Toro Rosso y Renault", añade el madrileño.

"Eso me ayudó a combatir ese par de momentos complicados esta temporada, estar más relajado, porque no había tanta urgencia en demostrar mi valía. Siempre he tenido prisa por lograr buenos resultados, pero gracias al proyecto a medio plazo y a la manera en la que estamos gestionando la temporada y demás, creo que ha sido más fácil logarlo".

