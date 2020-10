Récord de casos de COVID-19 en la F1 tras permitir público

Como parte de su protocolo para poder disputar el mundial pese a la pandemia, la F1 ha estado realizando pruebas exhaustivas de COVID-19 desde hace más de tres meses.

Todo el personal que entra en el paddock y trabaja en las carreras debe someterse a test cada cinco días, y la Fórmula 1 informa semanalmente los resultados de las mismas.

En la última actualización emitida el viernes tras el GP de Rusia, la FIA y la F1 confirmaron que hubo diez casos positivos de 1.822 pruebas realizadas en los siete días anteriores.

Es la primera vez que los resultados de los test de la F1 tienen una cifra de casos positivos de dos dígitos, pero todos los casos de positivo fueron de "personal auxiliar". La cifra anterior más alta fue de siete casos de 3.256 test reportadas justo una semana antes.

"Esos casos se han gestionado rápida y efectivamente sin que afectaran a la celebración del evento", dice el comunicado.

"La presencia de los aficionados no ha afectado a la situación, ya que no se permitió al público entrar en la burbuja de la F1 según nuestro protocolo vigente".

El Gran Premio de Rusia fue la primera carrera de la temporada 2020 con una considerable presencia de aficionados de la F1. El Autódromo de Sochi se abrió a unos 30.000 aficionados por día, la mitad de su capacidad normal.

Rusia no ha aplicado unas directrices tan estrictas sobre prácticas como el distanciamiento social y el uso de mascarillas como otros países, lo que puede haber expuesto al personal auxiliar de la F1 al virus mientras estaba en los hoteles.

El piloto de F1 de Haas, Romain Grosjean, dijo durante el fin de semana de Rusia que era la primera carrera en la que no se sentía seguro en su hotel.

"En Rusia, llevar una mascarilla no es obligatorio", dijo Grosjean. "Los camareros lo hacen pero no se cubren la nariz. Hay muchos fans en el hotel, así que a veces nos encontramos compartiendo el ascensor con gente de fuera de la burbuja de la F1".

"Eso no es algo con lo que me sienta súper cómodo. No temo contraer el coronavirus por mi salud, pero no quiero tenerlo porque no se me permitiría ir a las carreras, no se me permitiría hacer mi trabajo".

"No estoy contento con las medidas de seguridad implementadas en el hotel".

Se espera que el número de casos baje durante la próxima ronda de pruebas antes del Gran Premio de Eifel en Nurburgring.

La F1 ha completado cerca de 50.000 pruebas de COVID-19 desde el inicio de sus nuevos protocolos a finales de junio, reportando 26 positivos en ese período de tiempo.

