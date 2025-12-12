Por qué Helmut Marko deja Red Bull: "Sentí que algo se había perdido"

Helmut Marko ha revelado las razones por las que dejará el proyecto de Fórmula 1 de Red Bull Racing a final de año, señalando como factor principal la pérdida del título de 2025 por parte de Max Verstappen.

Marko puso fin así a un período de 25 años como uno de los dirigentes de Red Bull en el automovilismo, tras haber liderado su Junior Team desde 2001 y ejercer como asesor de los equipos de F1 de la marca desde 2005. El austriaco fue una figura clave en el ascenso del cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel y ayudó a Red Bull a asegurarse los servicios de Verstappen cuando el joven holandés competía en Fórmula 3.

Muchos asumían que Marko había sido apartado debido a sus intervenciones sin filtro en los medios, a veces contrarias al discurso de comunicación de Red Bull, y que quedaron en el punto de mira cuando, a sus 82 años, contribuyó sin querer a una oleada de abusos contra el joven piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, tras el GP de Qatar de este año.

Sin embargo, Marko confirmó a la cadena austriaca ORF que marcharse de su cargo fue idea suya, después de una difícil temporada 2025 que acabó en decepción, con un Verstappen que ejercía de tapado pero que perdió el título por poco ante el McLaren F1 de Lando Norris.

"Este año tuvimos una temporada complicada", explicó Marko. "El tramo central fue especialmente accidentado. Estábamos 104 puntos detrás en Holanda. Luego iniciamos una remontada que fue, sin duda, única. Pero desgraciadamente no funcionó en la última carrera. Perdimos el campeonato por dos puntos".

"Aunque esa remontada fue única, igualmente fue una gran decepción. Nos golpeó con fuerza. Incluso después de la carrera, sentí que algo se había perdido".

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

"Luego me quedé en Dubái el lunes. Fue entonces cuando tomé la decisión. Incluso si hubiéramos ganado, habría sido un buen motivo para dejar este trabajo. Pero ahora, con perspectiva, como perdimos, también es un buen momento".

Marko añadió que las nuevas regulaciones de chasis y unidades de potencia para 2026 hacían que este fuera el momento perfecto para dar un paso al lado, aunque el expiloto no estaba implicado en el diseño de los coches de F1 de Red Bull.

También desmintió los rumores que apuntaban a que Gianpiero Lambiase, jefe de ingeniería de pista y también ingeniero de Verstappen, pudiera dejar el equipo.

Preguntado por si habló de su posible salida con Verstappen, con quien mantiene una relación muy cercana, Marko aclaró: "No lo hablé con nadie, pero llamé a Oliver Mintzlaff, el directivo responsable en Red Bull, desde Dubái y le pedí si podíamos vernos un momento. Había prevista una especie de cena de celebración del campeonato. Y nos reunimos antes de la cena".

"Le dije lo que quería. Hablamos un rato sobre si era posible alguna solución parcial. Yo dije que si lo hacíamos, tenía que ser por completo".

Foto de: Michael Potts / Motorsport Images

"Todo ocurrió de forma inmediata. El otro accionista, de la familia tailandesa, también estaba presente. Pero todo fue muy amistoso y salió muy bien".

"Max tendría que haber estado allí. Tuvo algunos problemas con su vuelo y no pudo llegar".

"Lo llamé al día siguiente. No fue una conversación normal. Había cierta melancolía en el ambiente. Me dijo que nunca se habría imaginado lograr tanto éxito".

Red Bull compró los equipos Jaguar y Minardi —ninguno de los cuales había ganado jamás un gran premio— antes de las temporadas 2005 y 2006, respectivamente. El equipo con sede en Milton Keynes acabaría logrando 14 títulos mundiales —ocho de pilotos y seis de constructores— y la impresionante cifra de 130 victorias en 418 grandes premios, más que ningún otro equipo; Mercedes suma 122 desde su regreso en 2010. El humilde equipo de Faenza, por su parte, ganó dos carreras como Toro Rosso y AlphaTauri.

"Probemos, quizá ganemos un gran premio", citó Marko al cofundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz. El éxito acabaría superando con creces lo que, hace 20 años, sonaba a ambición desmesurada.