Hadjar sorprende en su estreno con Red Bull: así fue su día en Abu Dhabi
Isack Hadjar hizo su primera aparición como piloto titular de Red Bull Racing durante el test de Abu Dhabi 2025 de F1.
Pocos días después de haber sido oficialmente nombrado piloto de Red Bull Racing para la temporada 2026 de Fórmula 1, Isack Hadjar realizó este martes su primera aparición como futuro titular en el tradicional test de postemporada celebrado en Abu Dhabi.
El francés completó 111 vueltas al Yas Marina Circuit durante las nueve horas de rodaje, al volante de un Red Bull modificado para simular las características que tendrán los monoplazas bajo la normativa técnica del próximo año. En esencia, se trataba de coches con un nivel de carga aerodinámica reducido, una altura libre al suelo más elevada y los neumáticos de 2026 suministrados por Pirelli; algunos incluso estaban limitados a 300 km/h en recta ante la ausencia de un sistema que permitiera hacer móvil el alerón delantero.
Por ello, no conviene detenerse demasiado en la clasificación de Hadjar, 21º a casi cuatro segundos del tiempo de referencia marcado por Jak Crawford con el Aston Martin AMR25 y los neumáticos de 2025. Lo esencial para el parisino era, por supuesto, tomar sus primeras referencias y tener un primer contacto con el entorno del equipo —que no le es del todo desconocido—, en ausencia de Max Verstappen, que no participó en el test.
"Ha sido genial dar mis primeras vueltas como piloto oficial de Red Bull Racing", celebró Hadjar. "Estoy encantado de saber que volveré en enero y de haber podido conocer y trabajar ya con gran parte del equipo, después de haber coincidido con muchos miembros durante las pruebas de los dos últimos años. Me han recibido muy bien y ya me siento muy cómodo con este grupo".
"Por supuesto, este coche es totalmente diferente al que pilotaré en Barcelona [en los test privados de pretemporada del 26 al 30 de enero], pero estuvo bien poder probar los neumáticos", añadió. "También es importante recopilar datos desde ahora, porque nos serán muy útiles en los próximos meses de cara a la nueva temporada."
Ben Waterhouse, responsable de ingeniería de rendimiento de Red Bull, añadió: "Trabajar con Isack ha sido extremadamente valioso para el equipo; nos ha permitido conocerle mejor y desarrollar esta relación de cara al próximo año. Llevarnos las conclusiones de este test a Milton Keynes nos permitirá afinar nuestras herramientas de simulación antes de Barcelona, dentro de solo siete semanas".
El técnico aprovechó además para agradecer a Honda, con quien este martes se puso punto final a su relación actual —exitosa, con cuatro títulos de pilotos y dos de constructores— antes de que el fabricante se una a Aston Martin y Red Bull empiece a utilizar sus propios motores junto a Ford en 2026. "Por último, quiero agradecer sinceramente a Honda por habernos proporcionado motores excelentes y un apoyo fenomenal durante los últimos siete años. Han sido un socio fantástico y estamos deseando competir contra ellos el próximo año."
Como recordatorio, Red Bull presentará su decoración de 2026 el próximo 15 de enero en Detroit, Estados Unidos.
