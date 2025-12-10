Análisis: ¿por qué se va Marko de Red Bull y qué significa esto para Verstappen?

Que el Gran Premio de Abu Dhabi sería la última carrera de Helmut Marko como asesor principal de Red Bull Racing en Fórmula 1 ya se había filtrado en el paddock del Yas Marina Circuit. La decisión se confirmó el lunes durante conversaciones con la dirección de Red Bull en Abu Dhabi, en las que también estuvo presente el jefe de deportes, Oliver Mintzlaff. La confirmación oficial llegó el martes, poniendo fin de manera oficial a una era de más de veinte años. Marko aún tenía un contrato vigente para 2026, pero este no se cumplirá.

Según la versión oficial de Red Bull, Marko se retira, lo cual es completamente normal a sus 82 años, y Mintzlaff lamenta mucho la salida, aunque en realidad han intervenido varios factores. Para empezar, la empresa matriz austriaca vuelve a asumir un mayor control sobre las operaciones de F1, un proceso que en realidad se inició desde la disputa de poder en torno a Christian Horner. Esto busca aportar estabilidad a ambos equipos de F1 con patrocinio de Red Bull y también se refleja en otros ámbitos.

Por ejemplo, Red Bull ha nombrado recientemente un nuevo jefe de PR (Relaciones Públicas), transferido desde la rama austriaca. Este reemplaza a Paul Smith, quien dejó el puesto al mismo tiempo que Christian Horner.

El mandato en materia de pilotos y los intereses del PR

Además, varios eventos recientes han jugado un papel importante. En primer lugar, está relacionado con la selección de pilotos. Marko, como responsable del programa de desarrollo de Red Bull, siempre ha tenido una voz crucial y, a menudo, determinante en estas decisiones.

Esto se ha visto recientemente con Arvid Lindblad y Alex Dunne. El primero es un producto de Red Bull y no suponía un problema, aunque hubo algunas quejas sobre el procedimiento y la comunicación; pero Dunne supuestamente fue más problemático. El piloto irlandés terminó su colaboración con McLaren F1 al no sentirse convencido por el panorama futuro y al considerar que no tendría una oportunidad rápida en un asiento de Fórmula 1.

Marko declaró en el paddock, entre otros a Motorsport.com, que Dunne encajaría bien en Red Bull y supuestamente quiso avanzar con un compromiso con él. Sin embargo, la cúpula de Red Bull no estaba al tanto y tampoco estaba convencida, ya que confiaban menos en el piloto de Fórmula 2 que Marko. Por ello, el austriaco fue frenado.

Esto se puede entender, dado que Marko ha tenido durante años el mandato en materia de pilotos. Por tanto, es lógico que haya seguido actuando de la misma manera, aunque la situación a su alrededor dentro de Red Bull ha cambiado. En ese sentido, es significativo que Marko dijera el domingo por la noche que debía sentirse "cómodo" para continuar. En la nueva realidad, esa coincidencia parecía ya no ser perfecta de ambos lados, haciendo que un momento como este fuera casi inevitable.

Además, Marko siempre ha sido un hombre que habla con el corazón en la mano. En un mundo de la F1 cada vez más dominado por el PR, Marko fue una excepción, un hombre de la vieja escuela, al igual que lo fue el difunto Niki Lauda. Siempre se mostró accesible y nunca se mordió la lengua. A diferencia de otros protagonistas del equipo, nunca estuvo acompañado por un responsable de PR; Red Bull generalmente se enteraba de lo que había dicho cuando ya estaba publicado en línea.

Esto fue un alivio absoluto para los medios y para parte de los aficionados a la Fórmula 1, pero no todos dentro de Red Bull lo valoraron de igual manera. Se vio también en Qatar, cuando Marko cometió un error de juicio al afirmar que Andrea Kimi Antonelli se había "dejado adelantar" porLando Norris. Max Verstappen destacó en Abu Dhabi que, independientemente de lo que dijera Marko, no era razón para insultar a alguien, aunque Red Bull se vio obligado a ofrecer disculpas en un comunicado oficial. Ahora que Red Bull quiere centralizar todo aún más, el área de PR también entra en esta estrategia.

¿Qué significa esto para el futuro de Max Verstappen?

Finalmente, queda la pregunta de qué implica esto para el futuro de Verstappen en Red Bull. Marko fue quien impulsó al neerlandés y aceleró su debut en Fórmula 1. Mientras Toto Wolff y Mercedes en 2014 pensaban inicialmente en un año en GP2, Marko avanzó colocando a Verstappen directamente en Toro Rosso para la temporada siguiente.

La lealtad ha sido mutua desde entonces. Verstappen ha defendido en varias ocasiones a Marko, especialmente durante el Gran Premio de Arabia Saudí 2024, cuando Marko estuvo a punto de ser víctima de la lucha de poder con Christian Horner. "Si Helmut se va, yo también me voy", dijo Verstappen.

Esto podría implicar que la noticia de esta semana afecte a Verstappen, aunque fuentes cercanas aseguran que la realidad es algo más matizada. Tanto la rama austriaca como la tailandesa de la empresa han reafirmado su total compromiso con Verstappen, algo comprensible dado su papel crucial en los resultados de Red Bull en pista.

El propio Verstappen declaró el domingo estar satisfecho con la atmósfera actual del equipo. Incluso añadió que se siente mejor en Abu Dhabi que hace doce meses, a pesar de que entonces era campeón del mundo y ahora no. Sin embargo, ya percibía señales de tensión dentro de Red Bull, por lo que la empresa, con Laurent Mekies y Mintzlaff, busca principalmente mantener la calma.

Para Verstappen, todo sigue dependiendo de dos cosas: el rendimiento en 2026 y su opinión sobre el nuevo reglamento. Si el rendimiento es insuficiente, buscará otras opciones. Si las nuevas reglas no le convencen, podría incluso, como ha reiterado en las últimas semanas, buscar oportunidades fuera de la Fórmula 1.

Todo sigue dependiendo del aspecto deportivo, como explicó recientemente su manager, Raymond Vermeulen. El mánager calificó 2026 como un año clave para el futuro a largo plazo de Verstappen. Cabe destacar que, para Red Bull, era importante neutralizar el año pasado la controvertida "cláusula Marko" mediante una "side letter" dentro del contrato de Verstappen. Como en cualquier contrato de F1, aún existen cláusulas de rendimiento, por lo que todo dependerá de cuán competitivo sea Red Bull en la nueva era de la F1, incluyendo su propio motor en colaboración con Ford.

Por último, aún no está claro cómo Red Bull organizará la estructura sin Marko ni quién se hará cargo del programa de jóvenes pilotos a partir del próximo año. No se descarta que haya cambios en la distribución de tareas, para mantener una estructura de liderazgo sostenible a largo plazo. Por ahora, queda el impresionante historial de Marko: ocho títulos de pilotos, seis de constructores y 130 victorias durante su etapa en Red Bull, con Sebastian Vettel y Max Verstappen como los exponentes más exitosos del proyecto Red Bull.

