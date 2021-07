La F1 anuncia un plan de becas y prácticas para aumentar la diversidad

Como parte de su iniciativa We Race As One, la F1 anunció en junio de 2020 que crearía una fundación para ayudar a financiar becas y matrículas para estudiantes de orígenes diversos, incluyendo una donación personal de un millón de dólares por parte del presidente ejecutivo de la F1, Chase Carey.

Todo esto llegó después de que Lewis Hamilton presionara para que la F1 fuera más diversa, incluyendo la creación de la Comisión Hamilton para identificar por qué las personas de raza negra y otros grupos étnicos minoritarios están poco representados en el campeonato.

El informe de la Comisión Hamilton se hizo público este martes y concluyó que sólo el 1% de los empleados de la F1 son de raza negra.

La F1 ya avanzó en marzo sus planes para ofrecer más oportunidades a través de su programa de becas y ahora ha explicado los detalles de las medidas que tomará.

Se van a ofrecer 10 becas de ingeniería de Fórmula 1 a los estudiantes de "grupos poco representados, como las minorías étnicas, las mujeres y las personas de entornos desfavorecidos", que cubrirán el coste total de la matrícula y los gastos de alojamiento.

Los 10 equipos de la F1 se han comprometido a ofrecer oportunidades laborales a un becario durante su estancia en la universidad, en instituciones asociadas que se encuentran en todo el Reino Unido e Italia –la Universidad de Cambridge (1 becario), la Universidad de Coventry (1), la Universidad Metropolitana de Manchester (1), La Universidad del Motor de Emilia-Romagna MUNER (3), la Universidad de Oxford (2) y la Universidad de Strathclyde (1)–.

El Programa de aprendizaje de la Fórmula 1 permitirá "colocar a dos becarios de larga duración procedentes de grupos poco representados en nuestro campeonato en 2021. Los becarios comenzarán en septiembre y se centrarán en ingeniería mecánica".

Por último, el Programa de Prácticas de la Fórmula 1 ofrecerá este año a seis becarios de grupos poco representados funciones en la F1 en puestos de trabajo a corto y largo plazo, dos de los cuales ya han sido asignados en los equipos de automovilismo y marketing de la F1.

El comunicado de la F1 dice que los cuatro restantes "serán contratados en las próximas semanas a través de múltiples socios de D&I (diversidad e inclusión), incluyendo: BCOMS (licenciados en comercio), para entusiastas de los medios de comunicación deportivos con talento que buscan desarrollar su carrera; Driven By Diversity, cuya misión es educar a las personas y organizaciones sobre el valor de la diversidad y la inclusión en el deporte del motor; y otras iniciativas que forman y nutren a los jóvenes de grupos subrepresentados o con oportunidades educativas o de empleo limitadas".