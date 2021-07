Vettel: "No me arrepiento de haber ido a Aston Martin"

En mayo de 2020, Ferrari hizo oficial que Sebastian Vettel dejaría el equipo a final de temporada tras no haber llegado a un acuerdo de renovación y anunció el fichaje de Carlos Sainz para formar pareja con Charles Leclerc.

Cuando se hizo el anuncio, el alemán dejó claro que no había terminado su etapa en la F1 y que buscaría un nuevo reto. En una aparición en Servus TV, Vettel dejó abierta la puerta para volver a Red Bull, pero Helmut Marko, asesor de la compañía, le informó personalmente durante la doble carrera en Austria de que su regreso no era posible.

El tetracampeón del mundo encontró acomodo en Aston Martin para 2021 y firmó un contrato multianual, en un equipo que peleó por ser tercero el campeonato de constructores de 2020 cuando se llamaba Racing Point, pero que este año no ha conseguido igualar el ritmo.

Cuando Vettel fue preguntado sobre si se arrepentía de su fichaje por Aston Martin durante una ronda de medios entre los que estuvo Motorsport.com, el teutón contestó: "No, desde luego que no me arrepiento. Decidí ir en otra dirección [tras el anuncio de Red Bull] y elegir un nuevo equipo, y fue Aston Martin, donde acaban de iniciar una nueva dirección. Soy muy feliz aquí y sigo secundando plenamente mi elección".

Sin embargo, Helmut Marko cree que Vettel se equivocó porque, según él, está condenado a pelear en la zona de media la tabla con Aston Martin.

Pérez se merece el asiento de Red Bull, según Vettel

El fichaje de Vettel por Aston Martin dejó a Sergio Pérez sin un volante para 2021. El mexicano tenía contrato hasta 2022 con la escudería de Lawrence Stroll. Al final encontró acomodo en Red Bull en sustitución de Alex Albon.

Vettel dice que se alegra por la opción que se le presentó al piloto azteca. “Lo digo con toda sinceridad y lo digo de corazón: me alegro de que Sergio haya encontrado un asiento tan competitivo. Se lo merece”.

“Lo ha demostrado no solo con esa victoria en Bakú, sino en los últimos diez años. Estoy contento de que Red Bull tenga un coche tan bueno ahora por dos razones. En primer lugar, sigo conociendo a mucha gente del equipo. En segundo lugar, me gusta que Checo pueda ir ahora a una carrera con la idea de que tiene un coche para ganar. No ha tenido ese lujo en el pasado, así que es algo bien merecido”.