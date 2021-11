Pérez sobre su experiencia en Qatar: "He ido recordando el circuito poco a poco"

Sergio Pérez acabó en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar 2021 de F1 en la octava posición, con una mejor vuelta de 1:23.787. Este crono lo registró durante la noche catarí, cuando montó el neumático más blando.

Checo Pérez era el único piloto con experiencia previa en el trazado de Losail en un monoplaza cercano a las características de un Fórmula 1, cuando compitió en la GP2 Asia Series. Sin embargo, el mexicano consideró que eso no le daría ninguna ventaja para este fin de semana.

"He pilotado en esta pista antes, cuando era más joven y, poco a poco, comencé a recordar cómo era cuando he salido a rodar, pero no siento que eso me haya dado ventaja sobre los demás”, dijo el piloto de Red Bull.

Pierre Gasly superó al de Guadalajara con su AlphaTauri, un monoplaza que, en principio, debería ser inferior al del equipo austriaco. No obstante Pérez no se mostró muy preocupado por acabar detrás del francés.

El mexicano trabajó junto con Red Bull en analizar del comportamiento de los neumáticos, así como en configuraciones aerodinámicas pensando en la clasificación y carrera. Gracias a completar un programa bastante amplio, Pérez dijo: "Creo que hemos empezado bien hoy, pero hemos hecho algunos cambios entre las sesiones y tenemos que revisarlos, especialmente con los neumáticos blandos".

Checo añadió que, de cara a la clasificación, las diferencias serán mucho más pequeñas, y poco se parecerá a las tres décimas de segundo que sacó Valtteri Bottas a Max Verstappen en la segunda sesión del viernes, motivado por la influencia de la dirección del viento.

"Hay poco margen, espero que podamos ser fuertes en la clasificación de mañana por la noche. Es un lugar interesante, especialmente cuando se cambia entre el día a la noche, es muy diferente", comentó el mexicano.

"No es una pista fácil, y mañana esperamos que el viento cambie, así que será interesante ver qué pasa. Creo que tenemos que trabajar un poco durante la noche, no estamos del todo contentos con el equilibrio del coche, así que intentaremos modificarlo antes de la mañana".

"La siguiente sesión representativa será la de calificación, así que intentaremos sacar el máximo partido al análisis de los Libres 2 y avanzar positivamente", finalizó.

Galería: así fueron los entrenamientos libres de Sergio Pérez en el GP de Qatar 2021 de F1

