¿Se necesitan cambios en las penalizaciones de puntos de la F1?

El piloto francés que a partir de próximo año competirá con Alpine estará al borde de perderse una carrera de F1 hasta el Gran Premio de Mónaco de 2023, momento en el que expirarán sus primeros dos puntos de sanción recibidos en los últimos doce meses.

Hasta esa fecha, Pierre Gasly tendrá por delante nueve rondas en las que deberá ser lo más limpio posible para evitar uno de los castigos más duros de la categoría: la prohibición de disputar una carrera.

En seis ocasiones a lo largo de este curso, los comisarios han considerado necesario penalizar al piloto de AlphaTauri con puntos en su superlicencia, sin contar los 45 segundos de sanción en carrera que también ha recibido por diferentes acciones.

En estos momentos, Gasly acumula un total de 10 puntos de penalización y está a sólo dos más de recibir la ya mencionada sanción. Además, ninguno de esos 10 puntos incluye las hasta tres veces en las que ha excedido el límite de velocidad en el pit lane o se ha reincorporado de forma incorrecta y peligrosa a la pista.

En caso de que Gasly cometa otro error simular este fin de semana en Brasil, se perdería su última carrera con AlphaTauri en Abu Dhabi. Si lo hace en cualquier momento a partir de la primera ronda de 2023, estaría en riesgo de perderse una de sus primeras citas con su nuevo equipo.

En cualquiera delos casos, su ausencia podría alterar el resultado de los campeonatos de pilotos y de equipos y por eso motivo habrá conversaciones con la FIA en Brasil para asegurarse de que el francés no llega a los 12 puntos de penalización.

En Interlagos, Gasly dijo que la idea de tener que perderse una carrera es "embarazosa".

"No voy a mentir. Es una situación muy desagradable y bastante delicada y, en cierto modo, también un poco vergonzosa. Después de la temporada que he hecho, no siento que haya sido muy peligroso en estos últimos 12 meses, y esa será sin duda una sanción muy dura".

"Ha habido muchas discusiones con la FIA para encontrar una solución, porque personalmente quiero disputar todas las carreras. Quiero terminar la temporada de la mejor forma posible con AlphaTauri y también quiero disputar todas las carreras en 2023 con Alpine".

"Obviamente, hay mucho en juego porque nadie sabe lo que va a pasar en 2023. Podría tener un coche increíble luchando por el título, por ejemplo. Y no puedo correr el riesgo de que me prohíban disputar una carrera y perder todas mis opciones en el campeonato".

Tal vez sea optimista esperar que Alpine y Gasly estén en la lucha por los títulos, pero sin duda el espectáculo se vería perjudicado en cierta medida si él o cualquier piloto fuera penalizado y se perdiera una carrera. Sin embargo, su razonamiento es un poco menos sólido.

De las seis veces en las que Gasly ha sido sancionado, dos de ellas han sido por causar una colisión. La primera con Lance Stroll en Barcelona y la segunda con Sebastian Vettel en la curva 4 de Austria. En ambos casos, se le declaró culpable y sumó sus cuatro puntos de penalización.

Una segunda infracción durante ese fin de semana en el Red Bull Ring se produjo cuando excedió los límites de la pista demasiadas veces para el gusto de los comisarios. Eso le valió sólo un punto, es mucho más fácil de defender, y está muy lejos de lo que Gasly considera "peligroso".

El piloto de Williams, Alexander Albon, que tiene siete puntos de penalización en su superlicencia, apoyó esa opinión. El tailandés djo: "Yo también estoy bastante al límite, y estoy completamente de acuerdo con Pierre... Tengo un total de tres puntos por culpa de los límites de la pista, que es algo que no es peligroso. No estoy perjudicando a ningún otro piloto ni a mí mismo con eso".

"Tengo otros dos puntos por una colisión con Stroll en Yeda. Al final de la carrera, nosotros, como pilotos, consideramos que fue un incidente de carrera sin un culpable. Así que hay muchos puntos en mi superlicencia que no creo que merezca".

"Lo estamos discutiendo. Creo que va a haber un cambio... Tenemos que hacer algo al respecto. Y no creo que ninguno de nosotros sea un piloto peligroso. Pero entiendo, por supuesto, que hay que castigar a los pilotos si hacen cosas peligrosas. Pero creo que muchos de los puntos que en este momento tenemos todos no se deben a acciones peligrosas".

Teniendo en cuenta que Sergio Pérez y Valtteri Bottas tienen opiniones similares, parece que la FIA está siendo sometida a una gran presión por parte de los pilotos para que haya cambios en el sistema. En caso de que el organismo rector acceda, la cuestión sería cómo aplicarlos.

Si se considera que penalizar con puntos a los pilotos por exceder los límites de la pista es un castigo demasiado duro, por ejemplo, entonces esos puntos tendrán que ser eliminados de las superlicencias de todos los pilotos.

De las últimas veces que se penalizó a Gasly con dos puntos es mucho más polémica. Eso sucedió cuando sobrepasó los 250 km/h al intentar acercarse al resto del pelotón al inicio del Gran Premio de Japón, después de haber entrado a boxes para cambiar el alerón delantero tras haber impactado contra el panel publicitario que Carlos Sainz había arrancado con su accidente en la primera vuelta.

A la vez que Gasly se esforzaba por acercarse al pelotón en medio de un gran aguacero, la carrera se suspendió con bandera roja, un incidente muy recordado por la grúa que Dirección de Carrera sacó a la pista con los coches todavía pasando a toda velocidad por su lado.

Luego, en Estados Unidos, fueron otros dos puntos más por dejar más de 10 coches de distancia con el coche de seguridad en pista. Sumando un total de nueve puntos, ya que los dos que recibió por chocar con Fernando Alonso en la curva 1 de la primera vuelta del GP de Turquía de 2021 fueron eliminados una vez se cumplieron los doce meses desde dicho incidente.

Según el artículo 4.2 del reglamento deportivo: "Los puntos de penalización permanecerán en la superlicencia de un piloto durante un período de 12 meses, después de lo cual se eliminarán".

Según la ley, sería correcto que Gasly se perdiese una carrera si suma dos puntos más. Ha cometido seis infracciones y se ha puesto en claro peligro. Por otra parte, es fácil justificar que los límites de pista en el Red Bull Ring no deberían contribuir a esa cuenta y se puede sancionar de otra forma.

Lo mismo ocurre con su infracción del procedimiento del coche de seguridad en Austin. Si se llega a un acuerdo para eliminar esos puntos de penalización, de repente, pasaría a tener siete, por lo que tendría un poco más de margen de maniobra. Pero, de nuevo, todas las demás superlicencias de tendrían que ser modificadas de la misma manera.

Obviamente, si Gasly no recibe ninguna penalización más de ese tipo antes de ver la bandera a cuadros del GP de Emilia Romagna de la próxima temporada, no se perdería ninguna carrera y tampoco habría ninguna polémica con la que la FIA tenga que lidiar.

Pero, ¿y si sucede lo contrario? Que un piloto se pierda una carrera de forma evitable (ya que no se deberá a una enfermedad u otro asunto excepcional), no es una buena imagen para la máxima categoría del automovilismo.

Teniendo en cuenta lo reñida que ha sido la batalla por el cuarto puesto en la clasificación de constructores entre McLaren y Alpine, perder a un piloto durante una sola prueba podría alterar bastante el resultado final de la clasificación.

Eso a su vez alteraría el premio en metálico de final de temporada y la asignación de tiempo en el túnel de viento, según la escala móvil del Reglamento de Pruebas Aerodinámicas. Si esto se lleva a su máxima expresión, el orden competitivo de la siguiente temporada también podría verse alterado.

A pesar de que "sin precedentes" es una palabra de moda desde 2020, la FIA tiene un montón de ejemplos pasados para seguir por el mismo camino y, a juzgar por ellos, la cosa no pinta demasiado bien para el piloto galo.

Echando la vista atrás a la más reciente, a Romain Grosjean se le prohibió disputar una carrera por su peligrosa maniobra en La Source en el GP de Bélgica de 2012, cuando su Lotus evitó por poco la cabeza de Fernando Alonso y provocó una múltiple colisión.

Eddie Irvine también se perdió una carrera por su maniobra con Martin Brundle y Jos Verstappen en Brasil en la primera ronda de la campaña de 1994. Y una apelación infructuosa de su equipo hizo que la sanción se elevara hasta las tres carreras.

Además, a Mika Hakkinen se le prohibió disputar el GP de Hungría de 1994 por abandonar la pista sin permiso cuando debía explicar su acción con Rubens Barrichello. Nigel Mansell fue sancionado por ignorar las banderas negras en Estoril en 1989, y lo mismo ocurrió con Michael Schumacher en Silverstone en 1994.

Basándose en estos ejemplos, Gasly podría argumentar que se le está examinando por sus repetidas indiscreciones y no por un incidente especialmente grave, como ocurrió en estos casos. Sin embargo, el contraargumento más sencillo es que ha cometido demasiados errores y que eso le convierte en reincidente.

Como reconoce Gasly: "Es una situación muy complicada. He discutido mucho con la FIA para intentar encontrar soluciones, porque tal y como está redactado el reglamento es muy estricto con los pilotos y las sanciones son demasiado duras, aunque no siempre estén relacionadas con una conducción peligrosa".

"Definitivamente, las sanciones tienen una gran repercusión en el campeonato de equipos y de pilotos. Así que espero volver a tener más conversaciones. Espero que podamos encontrar una solución antes del fin de semana para evitar acabar en una situación absurda en la que se me prohíba correr".

"Eso sería terrible para mí y no es lo que he visto de esta categoría mientras crecía. No creo que sea un enfoque correcto porque, obviamente, no puedo empezar el próximo año a sólo dos puntos de que me prohíban correr y tener ese riesgo en mi cabeza. Pero al mismo tiempo, en este momento, no hay una solución clara. Esperemos que pueda haberla para 2023".

Así está la tabla de puntos de sanción de los pilotos de F1