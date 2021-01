'Mercedes y Hamilton, trileros con tres bolitas'

El culebrón Hamilton-Mercedes no parece tener fin, aunque se conoce el final y a pocos sorprenderá que el piloto acabe renovando.

La parrilla de Fórmula 1 para 2021 comenzó a tomar forma incluso antes de empezar la temporada 2020, cuando la decisión de Ferrari de no renovar a Vettel provocó cambios en McLaren, Renault y Racing Point. Siempre ávido de atención Mercedes, que finiquitó pronto los dos mundiales, quiso mantener el foco sobre ellos hasta final de año entre rumores sobre el futuro de Hamilton.

Alargaron el chicle dando plazos para la decisión y el anuncio. Primero dijeron que buscaban en el calendario un hueco sin carreras para poder empezar las conversaciones. Luego, que no querían descentrarse y que no se sentarían a negociar hasta que no ganaran el título. Cuando lo hicieron, buscaron prolongar más la intriga dejándolo para las últimas dos semanas del campeonato, y posteriormente se aferraron al positivo de Hamilton en coronavirus para asegurar que eso les había impedido reunirse y acordar los términos.

Acabó la temporada e hicieron creer que no habían tenido tiempo para la renovación. Hamilton marcó un plazo corto, antes de Navidad, pero los días y las fiestas fueron pasando y no llegaron las noticias.

Las últimas declaraciones de Toto Wolff, en una reciente entrevista con la televisión austriaca ORF tras la cuarentena que tuvo que hacer al contraer la COVID-19, dejó una nueva excusa: no renovaban porque, aunque hablan a diario por Zoom, cada uno está en una parte del mundo y claro, en pleno 2021, no hay medios para la firma a distancia...

En todo momento, fuera cual fuera el plazo que se ponían o la razón que daban para no hacer el anuncio, tanto el equipo como el piloto aseguraban que acabarían firmando, que no había motivos para separarse.

Querían mantener viva la llama de la emoción, pero a su vez dejaban claro que están destinados a entenderse.

Mientras muchos hablaban de desavenencias en el salario (se habla de hasta 50 millones) o en la duración del contrato, Wolff asegura que la única razón por la que un mes después de terminar la F1 2020 aún no haya renovación es que Hamilton está en Estados Unidos y él, en Austria.

Y 'amenazan' con alargar la novela aún más, mencionando como margen los test de Bahrein que se disputarán a mediados de marzo.

Además, Wolff mantiene que no han utilizado la 'carta George Russell', que sería el candidato obvio a reemplazar a Hamilton, a la hora de negociar con Lewis. Tener un joven y talentoso piloto en la recámara, que además demostró a la primera que puede ganar con ese coche, daría ventaja a Mercedes en el tira y afloja que simulan estar llevando a cabo.

Sí, a Daimler, que ha tenido que llevar a cabo numerosas reducciones de salario ante la crisis por la pandemia, no le agrada que su piloto, que en redes sociales insiste en recordar lo preocupado que está por la sociedad y las injusticias, no rebaje sus pretensiones.

Sí, que Mercedes apoyara el límite de gastos en la F1 desde el principio es señal de que quieren ajustar lo que invierten en el automovilismo. Pero cuesta creer que no haya habido ya decisión en firme, para bien o para mal, cuando se acerca el final del primer mes de 2021.

Parecen estar jugando a los trileros con tres bolitas, y cuando levanten el vaso veremos que en todas ponía 'renovación pactada'.

Si salta la sorpresa y Hamilton se toma un año sabático, o simplemente decide retirarse, habrá que admitir el error y pedir perdón, pero la sensación que queda tras tantas excusas es que se están marcando un 'teatrillo' que los mantenga encima del escenario cuando aún no se ha subido el telón del nuevo curso y les haga ser protagonistas del periodo entre temporadas.

Y lo peor: lo están consiguiendo.