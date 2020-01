El documental sobre Max Mosley que no se deja nada en el tintero

Este viernes se publicó un nuevo trailer que nos da una primera visión de cómo será Mosley, que se estrenará en el Festival de Cine de Manchester el 8 de marzo.

El film no huye de la controversia, contando la relación de Mosley con su padre, Oswald –líder de la Unión Británica de Fascistas años antes de la Segunda Guerra Mundial–, así como las consecuencias de las revelaciones de News of the World sobre él en 2008, y su posterior campaña por la privacidad en los medios.

Mosley ha sido producido y dirigido por Michael Shevloff, que ya fue responsable de 1: Life at the Limit (2013), que se centró en la seguridad de la Fórmula 1 y el papel que en ella jugó el profesor Sid Watkins.



El productor ejecutivo es Paul Crowder, que también estuvo involucrado en el otro documental, además de en otros sobre The Beatles, The Who, Luciano Pavarotti y el equipo de fútbol New York Cosmos.

Junto al propio Mosley aparecen Bernie Ecclestone, Jean Todt, Flavio Briatore, Gerhard Berger y el socio del británico en March, Robin Herd.

"Iba a ser sobre cómo los accidentes de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger en 1994 propiciaron la Euro NCAP [Programa Europeo de seguridad en los automóviles, por sus siglas en inglés] y toda la revolución en la seguridad", dijo Mosley a Motorsport.com. "Esa es una historia bastante interesante que mucha gente desconoce. Y luego, poco a poco, se transformó en algo más sobre mí mismo".

"Aparece todo, incluyendo lo de News of the World y lo que pasó después. La entrevista de Bernie es interesante, porque profundizan sobre de qué lado estaba él cuando todo esto ocurrió. Alguien preguntó si incluye el tema de que Hitler estuvo invitado a la boda de sus padres. La respuesta es sí. Lo cuentan con pelos y señales, y eso probablemente lo hace más interesante para el público"

"Hay uno o dos elementos que, si yo hubiera estado al mando, habría eliminado. Pero entonces habría perdido cierto sentido, necesita ser independiente".

Mosley asegura que, más allá de sus historias personales, hay mucho material en el documental para los fans de las carreras.

"Para una persona del motor es interesante, porque hay muchas filmaciones antiguas. Algunas son de la época de March, que yo había olvidado o que nunca había visto", dice.

"Es muchísimo trabajo tener que reducirlo todo a una hora y media. Es un poco como mi libro: escribí el libro y luego corté 20.000 palabras, porque era demasiado largo".