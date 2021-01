Norris da positivo por COVID-19 y se aísla en Dubái

El británico Lando Norris informó a través de sus redes sociales que dio positivo por COVID-19 durante su estancia en Dubái. A través de un comunicado, la casa de Woking explicó cómo se contagió el piloto.

“McLaren puede confirmar que Lando Norris dio positivo en un test por COVID-19 practicado ayer en Dubái, donde actualmente está pasando sus vacaciones de cara a su campamento de entrenamiento”.

McLaren indicó que las primeras señales de un posible contagio se presentaron tras la pérdida de los sentidos del olfato y el gusto por parte de Norris.

“Siguiendo el procedimiento local, estará aislado en el hotel durante 14 días. Actualmente se encuentra bien y no presenta otros síntomas”.

Por su parte, Lando Norris escribió en su cuenta de Twitter: “Ayer perdí el gusto y el olfato e inmediatamente me aislé y me realicé una prueba (de COVID-19). El test dio positivo. He informado a todas las personas que estuvieron en contacto conmigo”.

Lando Norris es el primer piloto de la Fórmula 1 que da positivo por coronavirus en 2021. La pasada temporada Sergio Pérez, Lance Stroll y Lewis Hamilton se perdieron alguna carrera por la enfermedad.

La s imágenes de los pilotos de McLaren con su mascarilla