Norris cree que McLaren F1 ha progresado pese al resultado de Monza

El Gran Premio de Bélgica puso de manifiesto la debilidad del MCL60 en circuitos de alta velocidad y en Monza se repitieron los problemas con un Lando Norris que se clasificó noveno y terminó octavo tras quedarse atrapado detrás del Williams de Alex Albon durante muchas vueltas.

Aunque el resultado final fue incluso peor que el de Spa, Norris notó que el coche era más competitivo en general y que al menos podía luchar con otros monoplazas.

"Creo que todavía estoy contento", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si su octavo puesto era una especie de limitación de daños.

"He terminado octavo y he sumado algunos puntos. Y quizá esperábamos un poco más, pero a veces también esperábamos no estar ni siquiera en los puntos. Así que estoy contento".

"Creo que ha sido limitar los daños. Al mismo tiempo, es bueno ver los progresos que hemos hecho en un circuito con poca carga aerodinámica. Sé que no ha sido gran cosa y en parte se trata de avances del año pasado y de intentar optimizarlas para este circuito de Monza".

"Pero hemos hecho algunas mejoras, era un coche bueno para competir, lo que es un buen paso adelante. Y ya sólo queda una pista de baja carga aerodinámica esta temporada [Las Vegas]".

Norris también reconoció que llegó a conocer muy bien la parte trasera del Williams de Albon después de seguirle durante tantas vueltas: "Ya lo conocía de antes bastante bien", dijo.

"¡He estado en esa posición muchas veces en los últimos años! Alex ha hecho una carrera muy buena. No cometió ningún error, lo cual es algo molesto".

"Lo intenté, tuvimos buenas peleas, pero eran demasiado rápidos para nosotros en rectas. E incluso con DRS, sólo era 2 o 3 km/h más rápido de lo que él era sin DRS. Así que sigo contento".

"Pero es duro, porque el Williams quizás no nos permitió sumar tantos puntos como creo que podríamos haber logrado. Pero el ritmo era bueno, aunque los adelantamientos muy difíciles".

En cuanto a un incidente en la curva 1, culpó a Albon: "Yo estaba al lado. Creo que él sabía que yo estaba ahí, así que frenó un poco más fuerte de lo normal".

"Y sí, si hubiera intentado ir por el interior en la curva 2, habría habido un accidente y habríamos hecho un Max Verstappen y Lewis Hamilton. Así que sí, creo que fue justo, corremos limpio".

"Él también lo hizo. Por supuesto, a veces tienes que sacar los codos, hizo una buena carrera", dijo.

Lando Norris también restó importancia al toque con su compañero de equipo Oscar Piastri.

"Supongo que llevaba neumáticos fríos o algo, así que tenía un poco de subviraje. Creo que le dejé hueco suficiente, pero era imposible de ver por el retrovisor. Los neumáticos duros y fríos no son una buena combinación, y supongo que él se chocó contra mi neumático trasero".

"Creo que nos respetamos mutuamente. Nos dejamos espacio. Ha sido desafortunado, pero no ha pasado nada. Así que todo bien", concluyó el del equipo de color papaya.

