Por qué el límite de gastos de F1 está ahora ante una prueba clave

Cuanto más se demoraba la FIA en anunciar sus conclusiones finales sobre las revisiones del límite de gastos de la temporada 2022, mayores eran las posibilidades de que uno o más equipos hubieran violado el reglamento financiero de la Fórmula 1.

Y, después de la polémica desatada por el exceso de gastos de Red Bull en 2021, y el malestar que generó la sanción impuesta entre sus rivales, otra infracción similar en esta ocasión habría sido obviamente una auténtica bomba explosiva.

La espera del comunicado de la FIA dificultó el consenso en el paddock sobre lo que iba a suceder.

Algunos equipos creían que la FIA iba a dar luz verde a todos, otros pronosticaban un escenario en el que todo el mundo sería sancionado y unos pocos pensaban que las polémicas volvería a girar en torno a una o dos escuderías que habrían infringido las reglas.

Y tal había sido el nivel de investigación de la FIA este año, que incluyeron muchas preguntas de seguimiento y minuciosas inspecciones en las fábricas, hecho por el que ninguno de los equipos que trabajan al límite del tope presupuestario daba nada por sentado.

Los jefes de equipo estaban nerviosos, pendientes de las llamadas de sus directores financieros para saber cuándo recibirían los certificados de conformidad de la FIA y poder relajarse un poco.

La confirmación por parte de la FIA de que todos los equipos cumplían con el reglamento habrá alegrado a todo el mundo, pero no pondrá fin a las sospechas de que algunos quizá están encontrando formas de eludir las normas de una forma inteligente e indetectable.

Y es esa duda persistente, por pequeña que sea, el mayor reto para el límite de costes en el futuro.

En el paddock se acepta que el tope de gastos sólo puede tener éxito si los equipos confían plenamente en que se aplica correctamente. Si no existe esa confianza, todo se desmorona.

Como dijo el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, el pasado fin de semana en el circuito de Monza: "Estamos en el segundo año del reglamento financiero y quiero ser positivo porque veo elementos positivos".

"La estabilidad financiera ha aumentado mucho la valoración de los equipos, pero, como siempre ocurre cuando se introduce una variable nueva y compleja, el sistema tiene que estar preparado, como también todas las partes implicadas deben ser capaces de hacerlo".

"La credibilidad pasa por la garantía de que todo está controlado hasta el más mínimo detalle. Y, en caso de infracción, debe haber un castigo deportivo ejemplar, una sanción que disuada definitivamente [a los equipos] de incumplir las normas", explicó.

Esa confianza del límite de costes es importante por dos razones: la primera porque los equipos no tienen acceso a todas las cuentas de sus rivales ni a las razones del veredicto de la FIA sobre las propuestas de límites de costes de otros.

Del mismo modo que sería injusto que la FIA divulgara información técnica sobre lo que hacen los equipos para cumplir ese reglamento, no tendría sentido que compartiese información que es completamente confidencial sobre los gastos de todos los competidores.

Además, los equipos también tienen que confiar en el sistema porque ya hemos pasado el punto de no retorno si hay quejas. La decisión de la FIA de emitir o no los certificados de cumplimiento del límite de costes no es reversible.

Mientras que con los reglamentos técnicos, si la FIA está satisfecha con el diseño de una pieza del coche, un equipo aún tiene la opción de protestar en la siguiente carrera, las normas financieras son diferentes.

Existe un proceso para que cualquier equipo presente un informes a la FIA si creen que un rival ha cometido una infracción del límite de costes. Sin embargo, el plazo para ello es del 1 de enero al 30 de abril (ambos inclusive), lo que significa que la ventana de oportunidad para hacerlo desaparece incluso antes de que se repartan los certificados de cumplimiento o incumplimiento.

Además, como establece el artículo 6.11 del Reglamento Financiero de la F1: "No habrá derecho de apelación contra cualquier decisión de la Administración del Límite de Costes en cuanto a la emisión de un certificado de cumplimiento a un equipo de F1".

El único cambio que podría llegar a hacerse más allá de eso se daría si alguien presenta y revela infracciones suficientes como para que la FIA tenga una buena razón para abrir una investigación.

En el reglamento se indica: "La Administración del Límite de Costes podrá conceder inmunidad parcial o total a cualquier persona física que revele hechos que puedan constituir una infracción... y/o que aporte pruebas que permitan perseguir y sancionar tales hechos".

Eso tiene que producirse en un plazo máximo de cinco años, lo que ya de por sí es un gran elemento disuasorio, porque pocos equipos podrían garantizar la retención de un miembro de personal durante tanto tiempo. Sería un juego peligroso saltarse deliberadamente las normas y arriesgarse a que eso salga a la luz tarde o temprano.

Pero, aunque siga habiendo sospechas sobre lo que hacen o podrían hacer algunos, los equipos deberían animarse por el hecho de que la investigación de la FIA sobre el límite de costes este año ha sido mucho más exhaustiva que la de hace 12 meses.

Además de que la FIA aumentó de cuatro a diez el número de empleados a tiempo completo de su Departamento de Reglamentos Financieros para este año, el nivel de escrutinio al que sometió a cada equipo fue inmenso.

Los jefes de equipo revelaron que sus directores financieros habían recibido cuestionarios de varias páginas en los que les pedían más de 100 respuestas para aclarar las zonas grises a través de sus propias declaraciones.

Además, las visitas a las fábricas incluían entrevistas con el personal, comprobación de piezas, acceso de la FIA a los sistemas informáticos, mensajes de WhatsApp y todos los datos que quisieran para comprobar que no ocurría nada inapropiado.

Era un nivel de detalle que muchos jefes de equipo recibieron con total satisfacción, aunque en algunas ocasiones fuera bastante intenso.

También es justo decir que el proceso de la FIA está en constante evolución, ya que el organismo rector aprende de las numerosas solicitudes de aclaración que recibe de los directores financieros y responde a todas las áreas de preocupación.

Y mientras que este año puede haber dado luz verde a todos los equipos, un área de intriga de cara a 2024 podría ser la influencia de las actividades ajenas a la F1, sobre todo desde que se emitió una directiva de la FIA hace varios meses sobre el asunto.

La infame TD45 prohíbe el traspaso de la propiedad intelectual de las actividades de los equipos que son ajenas a la F1 a sus operaciones en el Gran Circo fuera del límite de gastos, pero ésta directiva no entró en vigor hasta el 1 de enero de este año.

Así que, aunque la FIA afirmó el martes que las propuestas actuales incluían un "control exhaustivo" en ese ámbito, es probable que la investigación sea aún más intensa en el futuro.

La naturaleza ultracompetitiva de la Fórmula 1 hace que la paranoia sobre lo que hacen los rivales sea constante, ya se trate de componentes de los coches, sistemas trucados o gastos ilegales.

Pero al final, la minuciosidad de los controles de la FIA, cada vez más severos, deberían darle cierta seguridad a los equipos de que cualquier actividad fuera de la legalidad habría sido descubierta.

Como dijo el director de Mercedes, Toto Wolff, a principios de este año: "Si alguien ha sido arrogante o ha hecho trampas, se van a enterar".

Esa confianza en que los infractores sean descubiertos es fundamental para que el límite de costes tenga éxito.

Ahora, será fascinante ver la respuesta de los equipos en las próximas semanas, aceptando o por el contrario, cuestionando el último veredicto de la FIA sobre el límite de costes de 2022, algo que podría dar forma al panorama político de la F1 en los próximos meses.

