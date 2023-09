Hamilton está "contando los días" para que llegue la F1 2024

Mercedes tuvo que afrontar otro fin de semana complicado en Monza, donde Ferrari estaba claramente un paso por delante y el W14 fue el tercer coche más rápido de la parrilla.

George Russell y Lewis Hamilton acabaron quinto y sexto respectivamente al mostrar una evidente desventaja respecto a los dos equipos más veloces, sobre todo en la velocidad en recta.

Las carreras del siete veces campeón del mundo también se ha complicado últimamente con un par de clasificaciones en las que ha rendido por debajo de lo esperado, y que le han obligado a empezar desde la 13ª posición en Zandvoort y la octava en Monza.

Aunque en ambas ocasiones ha remontada algunos puestos y ha sumado unos puntos aceptables, su equipo no ha podido liderar la lejana persecución del líder, Red Bull.

"Las carreras son bastante sencillas para mí", dijo. "Sólo tengo que hacerlo mejor en la clasificación, así que no es un día tan malo".

"Y simplemente tengo vivir con el coche que tenemos en este momento. Hoy es el tercer coche más rápido, y obviamente es doloroso para todos nosotros. Nos gustaría ser más rápidos. Pero estamos contando los días hasta febrero", reconoció.

Por segunda carrera consecutiva, Hamilton optó por una estrategia en la que salía con neumáticos contrarios al resto en Monza, siendo uno de los tres pilotos que optaron por los duros.

Después de una parada sorprendentemente temprana en la vuelta 27, cuestionó la decisión del equipo, ya que esperaba quedarse fuera otras ocho vueltas.

También dejó claro que tenía dudas sobre la posibilidad de que esos medios que le habían puesto pudiesen llegar hasta la bandera sin hacer una nueva parada, diciendo en un momento dado: "Ahora estamos jodidos, no sé cómo van a durar estos neumáticos".

Al final, hizo un buen trabajo de gestión de gomas y adelantó a Fernando Alonso, Oscar Piastri, Lando Norris y Alex Albon en su camino hacia el sexto puesto.

"No estaba enfadado", dijo cuando se le preguntó por los mensajes de radio. "Se suponía que sólo tenía que llegar hasta la vuelta 35 y el ritmo no era muy bueno en ese momento. Pero me pararon".

"En la vuelta en la que entré en boxes me dijeron que era la última parada, y de repente me encajonaron. Así que estaba un poco confundido con eso, eso es todo lo que sucedió. Y obviamente entonces me preocupé de no poder llegar hasta el final".

"La brecha era grande entre los McLaren y yo, me quedé atrás detrás de un Aston Martin. Así que, en ese momento, no me di cuenta de cuál podría ser mi futuro. Pero cuidé los neumáticos, cerré ese hueco y tuve unas buenas batallas", concluyó el campeón del mundo de Mercedes.