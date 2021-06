Mercedes dice que no desarrollará más el W12 en la F1 2021

Wolff dijo el sábado que Mercedes "continuará con nuestro principio de poner nuestros recursos en 2022" con respecto a sus planes de desarrollo a pesar de la feroz lucha por el campeonato con Red Bull.

El domingo, en el Gran Premio de Estiria, Max Verstappen consiguió una victoria dominante para Red Bull, liderando todas las vueltas y apuntándose su cuarta victoria consecutiva.

Se escuchó a Lewis Hamilton en la radio del equipo preguntando a Mercedes qué podía hacer para reducir la distancia con Verstappen, y dijo después de la carrera que era "imposible" mantener el ritmo, habiéndose quedado a 17 segundos antes de su tardía parada en boxes para ir a por la vuelta rápida.

Hamilton también dijo que Mercedes tiene que "encontrar algo de rendimiento" y que necesita "una mejora de algún tipo" para seguir luchando con Red Bull.

Pero en declaraciones a Sky Sports F1 después de la carrera, Wolff dijo que había sido "la primera carrera en ocho años en la que falta ritmo, en la que se ve que hemos dejado de desarrollar para este año, porque creemos que los próximos años son muy importantes para hacerlo bien".

En una convocatoria posterior con los medios de comunicación, Wolff reconoció que fue una "decisión muy, muy complicada" no continuar con el desarrollo del Mercedes W12, pero consideró que era importante sopesar los beneficios para el nuevo ciclo reglamentario que comienza en 2022.

"Vamos a tener nuevas regulaciones no solo para el próximo año, sino para los años venideros, un concepto de coche completamente diferente, y tienes que elegir el equilibrio adecuado", dijo Wolff.

"Casi todo el mundo va a estar en el coche del año que viene. Algunos pueden seguir trayendo cosas. Red Bull ha traído camiones el jueves y el viernes con piezas nuevas".

"Y es justo, es una estrategia, y una que demuestra ser exitosa tal y como está, porque hoy, simplemente estuvieron en otra liga desde el punto de vista del coche".

La reciente racha de Red Bull ha hecho que el equipo abra una ventaja de 40 puntos al frente del campeonato de constructores, lo que le sitúa en lo más alto de ambas clasificaciones por primera vez desde 2013.

Pero Wolff subrayó que la batalla por el título está lejos de haber terminado, y añadió que el desarrollo de Red Bull terminará en algún momento y que hay muchas más áreas que optimizar.

"El campeonato no se juega solo con la llegada de piezas aerodinámicas, porque en esta cierta etapa, incluso los que como Red Bull siguen añadiendo mejoras, necesitan cambiar todo el desarrollo hacia el próximo año", dijo Wolff.

"Eso significa que toda la mejora del coche en torno a la puesta a punto, el trabajo de configuración, los neumáticos, y la optimización de cómo estamos corriendo, se convertirá en una parte muy, muy importante".

"No tendría sentido retrasar una semana o dos [o] un mes en el coche actual, porque las ganancias no serían ni de lejos las que estamos obteniendo con el monoplaza de 2022".

"Pero dicho esto, esto está lejos de terminar. Tuvimos un fin de semana muy difícil aquí en Austria, sin armas en nuestro arsenal para ganar esta carrera limpiamente. Pero vamos a ganar carreras esta temporada, vamos a lograr poles, y vamos a luchar todo lo que podamos por cada resultado."

Cuando se le preguntó si Hamilton se había creído el plan, dado su comentario posterior a la carrera sobre la necesidad de una mejora, Wolff respondió: "El piloto siempre luchará con todo lo que tiene. Ya hemos tenido la charla y, de hecho, es una decisión muy racional. Las actualizaciones que traen no reducirán el déficit, el déficit aerodinámico. Es un hecho".

"Como he dicho antes, pararán el desarrollo aerodinámico en una determinada fase porque sería peligroso para el campeonato del año que viene. Así que la lucha sigue siendo total. Este no ha sido nuestro mejor circuito en el pasado, y tampoco lo ha sido hoy. Eso no significa que no nos queden armas en nuestro arsenal".

