Cargar el reproductor de audio

Red Bull ha superado el límite presupuestario de la temporada 2021 y, debido a ello, la FIA anunció que tendrán que afrontar una penalización de más de 7 millones de euros, además de una reducción del 10% del tiempo de uso de sus pruebas aerodinámicas. La transferencia deberá llegar en un periodo de 30 días, mientras que el castigo en lo referido al túnel de viento afectará tanto al coche de 2023 como al de 2024, puesto que se trata de algo que durará 12 meses.

Tras la publicación de las sanciones, el director de la escudería de las bebidas energéticas, Christian Horner, convocó una rueda de prensa en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la que explicó lo que conllevaba la penalización por incumplir el límite de costes.

Su homónimo en McLaren, Andreas Seidl, no asistió, pero dio su punto de vista sobre la situación: "Me imagino que era otra historia de un cuento de hadas, no me interesa".

El alemán, ante los micrófonos de Sky Sports, expresó la idea de que cree que la FIA hizo su trabajo en la investigación: "Al hacerlo, quedó claro que nueve equipos estaban de acuerdo con la infracción, y pienso que es positivo, solo que, en mi opinión, las penalizaciones no se ajustan a lo que deberían ser, espero que en el futuro sean más estrictas".

El máximo responsable de Red Bull también reveló en la rueda de prensa que varias escuderías británicas habían superado el límite impuesto por la federación debido a la inflación y el aumento del precio de la energía. Por las conversaciones que se mantuvieron a principios de año, el límite presupuestario se aumentó un 3,1%, y cuando se preguntó a Seidl sobre ello, dijo: "No hay ninguna razón para superar el techo de esta campaña".

"Como equipo, hemos mantenido conversaciones positivas con la FIA y la Fórmula 1, y era sobre ese tema, por lo que, en consecuencia, se ajustó la cifra máxima", reconoció el jefe de McLaren. "Esas discusiones también mostraron que, gracias a las decisiones que se tomaron, que no habría sanciones, y en caso contrario, esperaba que se aplicaran las penalizaciones correspondientes".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!