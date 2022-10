Mercedes ve "exagerado" el victimismo de Red Bull por su sanción

Cargar el reproductor de audio

Finalmente, Red Bull fue sancionado con una multa de 7 millones de dólares (7,04 millones de euros) y una reducción del 10% de sus pruebas aerodinámicas durante los próximos 12 meses después de que las largas investigaciones de la FIA revelasen que habían superado el límite presupuestario por 1.864.000 de libras (2,1 millones de euros).

El director de Red Bull, Christian Horner, aseguró que el equipo había aceptado la sanción propuesta por la FIA a regañadientes, por el bien de la categoría, y calificó la penalización de "draconiana" debido al impacto que tendrá en el desarrollo de su coche para 2023 y 2024.

Red Bull sólo tendrá un 63% del tiempo de pruebas en el túnel de viento en comparación con el equipo que termine séptimo en el campeonato de este año. Mientras que sus principales rivales, Ferrari y Mercedes, tendrán el 75% y el 80% si mantienen la segunda y tercera plaza actual.

Horner afirmó que esa carencia de pruebas aerodinámicas que sufrirá su equipo durante los próximos 12 meses podría costarles entre 0,25 y medio segundo por vuelta en términos de rendimiento.

Pero el director de ingeniería de Mercedes, Andrew Shovlin, aseguró que la penalización "no es mucho más de lo que perderías si estuvieras un puesto más arriba en la clasificación".

"No es tan grande si tu posición en el campeonato es dos puestos más arriba", dijo Shovlin durante la rueda de prensa de la FIA del sábado en el Gran Premio de México 2022 de la Fórmula 1.

"Así que creo que describirlo como draconiano es una exageración".

"Reducir el número de pruebas que puedes hacer sí que limita tu libertad a la hora de desarrollar un coche, pero ahora estamos en una normativa que ya está bien explorada. Pero sí, sin duda tendrán que ser más eficientes", añadió el de Mercedes.

Shovlin señaló que si ese 10% menos de uso del tiempo en el túnel de viento valiera realmente medio segundo, entonces "un equipo que termina en la parte trasera de la parrilla tendría una ventaja de tres segundos respecto al que está primero, y ese no es el caso".

"Depende mucho de lo bien que se tomen las decisiones a lo largo del año", dijo.

"Yo habría pensado que quizás será una décima, o quizá dos décimas poniéndonos en el peor de los casos, eso es lo que te costará de forma realista".

En referencia al número exacto de pruebas en el túnel de viento que Red Bull no podrá realizar debido a ese 10% de sanción exceder el límite de gastos de 2021, Shovlin señaló que "serían unas cuatro o cinco pruebas de diferencia".

"Pero no sé, el número exacto no lo he calculado", dijo.

"Sería realmente algo costoso y doloroso si has elegido un concepto erróneo y necesitas dar marcha atrás, porque te quita esa libertad de explorar diferentes vías".

Varios equipos han cuestionao la dureza de la sanción, entre ellos Ferrari, que dijo que tendría un impacto "muy débil" en el rendimiento en pista de los de las bebidas energéticas, mientras que el director de McLaren, Andreas Seidl, aseguró que no se ajustaba a la infracción.

En la misma rueda de prensa, el jefe del equipo Alfa Romeo, Frederic Vasseur, comentó que el mayor castigo para Red Bull era "su imagen" y también se burló del victimismo del equipo austriaco.

"Si hablamos sanción técnica o deportiva, para mí es un poco diferente. No estoy seguro de que podamos conseguir medio segundo con ese 10% de la asignación, o nosotros somos muy tontos", concluyó el del equipo suizo.