Mazepin no quiso interferir en la lucha por el título de Hamilton

Desde las primeras vueltas en el Gran Premio de Arabia Saudí, rápidamente todos los pilotos y equipos detectaron que podría haber graves problemas causados por el tráfico debido a la estrechez de algunas zonas de la pista y también a la gran cantidad de curvas ciegas de Yeda.

Eso fue exactamente lo que sucedió durante los últimos entrenamientos, cuando Nikita Mazepin se encontraba en una vuelta rápida y Lewis Hamilton recargando baterías. El piloto ruso tuvo que reaccionar de forma inesperada para evitar el colisionar con el británico.

La acción fue mostrada por la realización de la FOM y se apreció perfectamente la peligrosidad del movimiento, razón por la que Hamilton terminó recibiendo una multa de 25.000€ y una reprimenda.

Pese a ello y vistas algunas de las críticas que rápidamente inundaron las redes sociales, fue el propio Nikita Mazepin quien salió en defensa de Lewis Hamilton nada más finalizar la clasificación en el trazado urbano saudí.

Así explicó el piloto ruso lo sucedido: "Estaba en una vuelta rápida, pasando por las curvas 7 y 8, que son rectas con estos coches. Además, todas son ciegas y no sabía que había un coche lento en la línea de carrera".

"Me mantuve a fondo hasta que un momento vi que él no se iba a mover. Y... no fue gran cosa por mi parte, entrenamos mucho para tener las reacciones necesarias para evitar este tipo de situaciones", añadió.

Hablando más concretamente sobre lo que podría haber pasado, el piloto de Haas reconoció que lo único que quería en todo momento era no perjudicar a Hamilton, ya que se encuentra luchando por el mundial junto a Max Verstappen: "Nos hemos enviado mensajes de texto sobre eso. Y sí, solo esperaba que él pudiera tener una buena clasificación. Y al final lo hizo como siempre, así que eso es lo principal".

"Me dijo que sintió mucha pena por lo que sucedió y reconoció que no había hecho el mejor trabajo. Es realmente agradable ver a la generación experimentada prestando atención a estas cosas", añadió el ruso.

Para finalizar, Nikita Mazepin quiso quitarle todavía más hierro a la polémica e intentó que tanto su ingeniero como el de Hamilton, quienes deberían haber avisado del tráfico, también salieran impunes de dicho incidente.

"Confías en tu ingeniero, pero no es un robot, es un humano y tiene muchos trabajos que hacer. Los ingenieros realmente no merecen críticas por cosas así. Y en mi caso particularmente, siempre estoy feliz de asumir la culpa", concluyó.

También te interesará: Así llega el mundial de F1 2021 a las dos últimas carreras