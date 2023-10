Por segundo fin de semana consecutivo, Charles Leclerc logró la pole position en el GP de México, su tercera de la temporada y su número 22 en Fórmula 1. El monegasco se impuso en una Q3 de locura, en la que Ferrari sorprendió a Verstappen con una primera fila completamente roja en la que Sainz escoltará a su compañero.

Si bien en Austin la pole de Leclerc llegó después de que a Max Verstappen le borraran su vuelta por límites de pista, la de este sábado fue por méritos propios, tras un fin de semana en el que los del Cavallino no parecían candidatos a liderar la clasificación.

Charles Leclerc admitió nuevamente sorpresa, como una semana antes. "En absoluto", respondió ante la pregunta de si sabían que tenían ese ritmo mostrado en Q3. "Llevamos dos fines de semana seguidos diciendo lo mismo, así que la gente empezará a no creernos".

"Pero para ser sincero, no esperaba estar en la pole position. Pensábamos que nos faltaba bastante después de la FP3, pero por alguna razón, una vez que lo hemos puesto todo junto, ha ido bien, y con los neumáticos nuevos, hemos ganado mucho".

En las anteriores 21 poles de Leclerc, 18 de ellas no las convirtió en victoria, y el #16 es consciente de que liderar el sábado no garantiza nada. "Ya me estoy centrando en la carrera, porque son muchas pole position, pero ahora tenemos que convertirlo en una victoria el domingo. Y, por supuesto, va a ser muy difícil".

Cuando se le pidió que explicara qué era diferente este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Leclerc dijo: "Bueno, simplemente centrarnos en nosotros mismos, y hemos tenido un ritmo bastante bueno todo el fin de semana. No estoy seguro de si es suficiente para aspirar a la victoria, pero intentaremos todo lo que esté en nuestras manos para intentar conseguirlo. Y ya veremos".

Por último, hablando del largo camino que hay en la salida desde la pole position hasta la primera curva del GP de México, admitió que quizás la primera plaza no tenga tanta ventaja como en otras pistas por el rebufo que pueden aprovechar los perseguidores: "Aquí el primer puesto no estoy seguro de que sea el mejor lugar para salir. Pero de todos modos, está bien. Estoy contento. Me quedo con la pole, y estoy muy contento con lo de hoy. Y ahora vamos, como he dicho, a finalizarlo mañana".

