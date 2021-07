Leclerc: "Di el 200%, pero no fue suficiente para ganar"

Leclerc tuvo una muy buena salida desde el cuarto puesto y adelantó a Valtteri Bottas para colocarse tercero en los primeros metros del Gran Premio de Gran Bretaña. Y cuando Max Verstappen y Hamilton se tocaron en la curva Copse durante la primera vuelta, el monegasco pasó a liderar la carrera.

El piloto de Ferrari se mantuvo ahí desde entonces, logrando sostener detrás a Hamilton en el primer stint cuando ambos estaban con neumáticos medios, pero finalmente no pudo con el británico, cuando Hamilton –ya ambos con neumáticos duros- lo alcanzó tras cumplir una sanción de diez segundos en su parada en boxes y le superó a dos vueltas para la bandera a cuadros.

"Es difícil disfrutar al 100%, pero ha sido una carrera increíble. No he dado el 100%, he dado el 200%, he dado todo de mí pero no ha sido suficiente en las dos últimas vueltas", fueron las primeras palabras de Leclerc una vez terminada la carrera.

"Felicidades a Lewis, ha hecho un trabajo increíble y es increíble ver a tantos aficionados en las tribunas. Ha sido divertido en el coche, pero me ha faltado un poco de ritmo hacia el final", añadió.

El intercambio de posiciones de la carrera del GP de Gran Bretaña

Si bien Leclerc había hecho un buen trabajo el viernes en la clasificación siendo cuarto, posición que luego mantuvo en la carrera al sprint, estar en la pelea por la victoria no estaba en los planes de Ferrari para Silverstone.

"No lo esperábamos. Esperábamos que después de la clasificación fuéramos bastante competitivos, pero no tanto como ahora. Hemos estado luchando por la victoria, lo que ha sido increíble, especialmente con el medio hemos sido extremadamente rápidos, y luego con el duro nos ha faltado un poco de ritmo en comparación con los Mercedes, pero en general ha sido mucho más fuerte de lo que estamos acostumbrados", dijo.

El rendimiento mostrado por Leclerc sin dudas significó un gran paso adelante para Ferrari y el monegasco está seguro que se encuentran en el camino indicado.

"El equipo lo está haciendo increíblemente bien y estoy muy orgulloso. Por supuesto, es fantástico tener este tipo de carreras, que animan a todo el mundo ante el mucho trabajo hecho, así que demuestra que estamos haciendo algo bien y que estamos trabajando en la dirección correcta. Así que tenemos que seguir así. No será un camino tranquilo hasta que volvamos a la cima, pero lo daremos todo", comentó.

El segundo puesto de Leclerc, que este año logró las poles en Mónaco y Bakú, es su primer podio desde el GP de Gran Bretaña 2020, cuando fue tercero.

Información adicional por Haydn Cobb

(Pulsa aquí en la imagen para disfrutar de las fotos antes de leer el resumen)