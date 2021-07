Red Bull no descarta apelar a la FIA contra Hamilton

Verstappen impactó contra las barreras en la curva 9 (Copse) de Silverstone en la primera vuelta de la carrera tras chocar con su rival por el título, Hamilton.

Ya habían luchado duro durante varias curvas anteriores, antes de que Hamilton atacara a Verstappen y le tocara cuando ninguno de los dos cedió terreno.

Vuelve a verlo Vídeo: brutal accidente de Verstappen y Hamilton en Silverstone

La FIA dictaminó que Hamilton era culpable de provocar el accidente y se le impuso una penalización de 10 segundos. Pero al final, la sanción importó poco ya que pudo recuperarse para ganar el Gran Premio de Gran Bretaña.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, sugirió que los castigos habituales no eran suficientes para Hamilton en función de lo que había hecho, y defendió que la FIA debería incluso considerar excluirle una carrera.

Hablando después de la carrera, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que el equipo evaluaría sus opciones sobre si ir más allá, aunque no cree que sirviera de mucho.

"Tenemos disponibles algunos derechos [dijo en referencia a apelar], pero creo que, lamentablemente, el resultado... los comisarios lo tienen bastante decidido", dijo Horner.

"Creo que no tendrá sentido llevar las cosas más lejos, pero lo analizaremos. Hablaremos de ello en breve, pero esa sería mi reacción inicial".

De acuerdo con las reglas de la FIA, no hay muchas vías abiertas para que Red Bull solicite una acción oficial. En las carreras, las sanciones, como la de 10 segundos a Hamilton, no se pueden apelar, por lo que Red Bull no pudo impugnar eso.

En teoría, Red Bull necesitaría encontrar algún elemento nuevo relacionado con el incidente para creer que hay algo de qué quejarse. También podría solicitar que la FIA investigue más el asunto.

Horner dijo que Verstappen estaba "magullado y golpeado" después del que fue el mayor accidente de su carrera.

"Ha pasado por todos los controles de precaución", explicó Horner. “Mantuvo el conocimiento en todo momento, pero está golpeado y magullado".

“Es el accidente más grande de su carrera, un incidente de 51 G, así que estoy agradecido de que 'solo' fuera eso, y de que haya podido salir del coche por su propio pie, porque fue un accidente enorme".