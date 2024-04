Leclerc: "Alonso merece estar en la Fórmula 1"

Una de las noticias más importantes de la semana fue la renovación de Fernando Alonso a largo plazo con Aston Martin, lo que le asegura un puesto en la Fórmula 1 hasta, al menos, el final de la temporada 2026, cuando esté más cerca de los 50 años que de los 40. Eso también ha sido un motivo de crítica para el asturiano, al que en alguna ocasión se le tachó de que bloqueaba la entrada de los jóvenes talentos, pero otros en la parrilla le defienden.

Es el caso de Charles Leclerc, que habló con Sky Sports F1 y alabó la edad con la que el asturiano competirá cuando pasen unos cursos: "Fernando [Alonso] es uno de los pilotos con más talento. Como muchos jóvenes, se merece su asiento en la Fórmula 1".

El descanso que se dio hace unas campañas fue algo que revitalizó al asturiano, aunque no cesó de competir en grandes categorías y conquistó dos veces las 24 Horas de Le Mans, además de participar en las 500 Millas de Indianápolis y el Rally Dakar. Fernando Alonso ya aseguró que no se imaginaba una vida sin un "volante en las manos", y en el momento en el que se le preguntó a Charles Leclerc sobre si él también se veía así, aseguró que, al menos, en la Fórmula 1 no será el caso.

El piloto de Ferrari indicó que le gustaría hacer algo diferente fuera del campeonato cuando avance el tiempo, y que con 43 años, la edad que el ovetense cumplirá el 29 de julio, "no estará en la parrilla": "Probablemente no estaré en la Fórmula 1 hasta que tenga 43 años. Aunque me encanta este deporte, me gustaría probar suerte en otras categorías, incluido Le Mans".

Por lo tanto, es casi seguro que el monegasco estará en algún momento en la mítica carrera francesa, quién sabe si a bordo de uno de los coches de Maranello, o si decide probar suerte en otro fabricante en el asalto del circuito de La Sarthe, como ya hizo el propio Fernando Alonso con Toyota después de estar ligado a McLaren.