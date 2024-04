Ecclestone compara el caso Horner-Red Bull con la II Guerra Mundial

La guerra interna en el equipo Red Bull pareció acabar después de que un abogado estudiara el caso de Christian Horner después de que una empleada le acusara de un comportamiento inadecuado. Durante esos meses se habló mucho de una posible salida del británico de la estructura de las bebidas energéticas, e incluso se rumoreó que todo era parte de un plan del clan Verstappen para hacerse con mayor poder en la escudería.

El juego de idas y venidas en los altos cargos terminó con la confirmación de que el vigente campeón del mundo permanecerá hasta el final de su contrato en 2028, si no sucede nada extraño, y alguien muy importante y con mucha influencia aunque ya no está como tal dentro de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, dio su punto de vista.

Repasa lo que sucedió con Christian Horner y Red Bull: Fórmula 1 ¿Ha perdido Horner la guerra interna de Red Bull F1 y lo echarán?

El antiguo mandamás del Gran Circo, quien posee una buena relación con Christian Horner, volvió a apoyar a su amigo en una entrevista con el Daily Mail, y cree que todo es ya caso cerrado: "Max Verstappen parece que se queda en el equipo, y todas las batallas parecen haber terminado ahora que todo se ha resuelto. Creo que es hora de seguir adelante".

No obstante, comparó parte de lo que pasó en Red Bull con un hecho histórico del mundo y que despertó bastante curiosidad: "Después de la Segunda Guerra Mundial no se te permitía hablar de Alemania y a los judíos no se les permitía comprar nada allí. Era comprensible, pero no pasó mucho tiempo hasta que todo el mundo se olvidó de ello y empezaron a comprar Mercedes".

"Así que no veo ninguna razón por la que alguien quiera dejar marchar a Christian [Horner] del equipo. No va a llegar a eso", dijo Bernie Ecclestone al respecto. "El tiempo lo cura todo perfectamente, y él está haciendo un gran trabajo. En pocas semanas se puede ver que la situación ha cambiado radicalmente, la mujer de Christian es un gran apoyo, todo el equipo lo está haciendo bien, por lo que no hay razón para alterar el equilibrio, ahora reina la paz".

