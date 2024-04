Mercedes cree que el formato sprint de China será un "reto"

La temporada 2024 de Fórmula 1 todavía no va como Mercedes quiere. En sus cuatro primeros grandes premios solo consiguieron un podio, y ya se habla de otro año perdido, y aunque en la última cita en el circuito de Suzuka volvieron a fallar, su director técnico, Andrew Shovlin, se mostró un poco más positivo de cara al próximo evento.

"No hay duda de que no estamos donde queremos estar en este momento. Lo sabemos, y somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer", dijo antes de encarar el Gran Premio de China, el regreso de esta ronda después de cinco años. "Sin embargo, es más fácil trabajar con el monoplaza. El equilibrio del coche era más consistente y, al menos, parece que tenemos una plataforma más estable, pero, como he dicho, hay trabajo por hacer y empezaremos a trabajar en ello de inmediato".

Al fabricante alemán le queda poco tiempo, puesto que la próxima semana se celebra la cita en el trazado de Shanghai. La última vez que se visitó este país fue hace un lustro, y esa información que recabaron no les servirá, lo que se plantean varios quebraderos de cabeza: "Es todo un reto porque aún no hemos estado allí con esta generación de coches".

"Así que los neumáticos son diferentes, la aerodinámica es muy distinta. Hay mucho trabajo que hacer, y la mayor parte se hace en el simulador", indicó. "Sin embargo, también estamos viendo cómo funcionaban los neumáticos y la degradación en ese momento para hacernos una idea".

Un Gran Premio de China 2024 de F1 con formato al sprint

Lo que hace que la tarea más difícil es que se trata de un fin de semana al sprint, con tan solo un entrenamiento libre, al que le seguirá la clasificación para la cita corta del sábado, y la habitual clasificación para la carrera principal del domingo: "Es una carrera al sprint con un nuevo formato de dos parc fermé".

"Solo tenemos una hora de entrenamientos libres antes de pasar directamente a la clasificación, así que, sin duda, es un gran reto, pero es muy divertido y estamos muy motivados", explicó Andrew Shovlin. "Porque si lo haces bien, las posibilidades siempre son mayores en una carrera al sprint, porque puede que otro lo haya hecho mal".

Conoce cómo es el formato al sprint en 2024: Fórmula 1 La F1 cambia el formato sprint, el uso de DRS y número de piezas de motor

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!