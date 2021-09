¿Seguirá compitiendo Kimi Raikkonen tras dejar la F1?

El piloto de Alfa Romeo anunció el miércoles que dejará la F1 al finalizar la temporada 2021, poniendo fin a una carrera de más de 20 años.

Raikkonen publicó un post en su cuenta de Instagram en el que anunció su retirada, señalando que era "hora de hacer cosas nuevas", pero el campeón del mundo de 2007 dijo en la rueda de prensa de la FIA del jueves en el GP de Países Bajos que actualmente no tiene planes más allá de pasar tiempo con su familia.

"No, tengo ningún plan", contestó Raikkonen cuando le preguntaron qué hará a partir de ahora. "No quiero tener un calendario, porque los últimos 18, 19 años en la F1, desde que empecé, hice rallies en esos dos años [fuera de la F1], siempre había un calendario, con lo que viene a continuación en esta fecha o en aquella".

"No quiero eso. Esa es sin duda una de las grandes razones por las que quería hacer otra cosa, que la vida no vaya por las carreras o lo que sea, el trabajo que conlleva la F1".

"Así que no tengo prisa. Ni siquiera he pensado en ello todavía. A veces en esta situación surgen oportunidades de hacer esto o aquello. Pero ahora mismo, no me interesa ni pensar en ello".

Raikkonen debutó en la F1 en 2001 y tiene el récord de participaciones en grandes premios. En 2010 y 2011 se tomó un descanso de la máxima categoría y durante ese tiempo participó en el Mundial de rallies e incluso hizo dos apariciones en la NASCAR.

Kimi Raikkonen, Rally GB 2010

Cuando Motorsport.com le preguntó si esperaba volver a competir en el futuro, Raikkonen insistió en que no lo ha pensado mucho.

"Si lo supiera ahora mismo te lo diría, pero como he dicho, no tengo ningún plan", respondió el finlandés.

"Realmente no tengo planes por ahora. Así que, como he dicho, quiero disfrutar del tiempo sin un calendario. El calendario puede ser el de mi familia, y estoy contento con eso".

"Estoy deseando que llegue el momento. Quién sabe, quizás haya alguna carrera, quizás no. Realmente no lo sé".

Raikkonen comentó en su post el miércoles que tomó la decisión de retirarse durante las vacaciones de invierno, y explicó el jueves que informó al propietario del equipo Alfa Romeo más o menos al mismo tiempo: "Hablé con el dueño del equipo, creo que fue quizás antes de Navidad o algo así", dijo.