Fernando Alonso llega a la 13ª cita de la temporada 2021 de Fórmula 1 con ganas de seguir sacando el máximo del Alpine A521, después de un domingo pasado que se diluyó en la tormenta que asoló Spa-Francorchamps.

El circuito de Zandvoort es nuevo para los pilotos de F1, ya que sufrió varias modificaciones en algunas de sus curvas en estos últimos años, y ninguno de ellos ha competido con un monoplaza de la máxima categoría allí.

Alonso considera que el trazado holandés, sede del GP de Países Bajos, se puede adaptar, sobre el papel, a las características de su monoplaza, después de haberlo probado en el simulador del equipo en Enstone.

"Caminé esta mañana por el circuito y lo piloté ayer en Reino Unido en el simulador. Esa es mi única experiencia, nunca he corrido aquí antes, así que estoy deseando subirme al coche mañana. Hay varias curvas únicas aquí, la tercera y la última también. Creo que va a ser duro y exigente. No hay casi escapatorias, no hay margen de error, son curvas muy rápidas y si pones una rueda en la tierra, está todo perdido y los muros están muy cerca. Va a ser un fin de semana exigente para todos", aseguró en la rueda de prensa de este jueves.

Eso sí, el español considera que Alpine puede tener opciones, aunque sin lanzar las campanas al vuelo.

"Tenemos que ser optimistas este fin de semana, aunque también realistas. Porque incluso cuando somos optimistas, nuestros objetivos no cambian dramáticamente, siguen siendo estar en el top 10 en la Q3 y en los puntos el domingo. Y eso en un fin de semana optimista", subrayó.

"Pero si comparamos este circuito con otros, quizás se parece a Budapest o Barcelona. En esos circuitos el Alpine fue muy bien, así que esperemos que podamos tener un buen fin de semana".

Sobre el debate de si DRS sí en la última curva o no, Alonso no se mojó, aunque dejó claro que quizás ahora la zona de activación sea demasiado corta.

"Todo va a ser duro, muy complicado. Creo que necesitas una gran ventaja de neumático para acercarte en las últimas tres curvas o en la última. El peralte está, creo, para permitir el uso del DRS en esa zona, pero sí, han decidido poner la zona de DRS después y eso quizás es muy corto de cara a la primera curva", aseguró.

"Abrir el DRS antes del peralte y tener la posibilidad de ir a fondo ahí, quizás los últimos análisis dijeron que era demasiado peligroso. Pero va a ser interesante ver estos coches en ese peralte, porque los F1 no están diseñados para rodar con esas inclinaciones y seguro que aprenderemos cosas nuevas al respecto desde mañana".

Al bicampeón del mundo de F1 le llegaron a preguntar si estaba preocupado de que los Pirelli no aguantasen la carga del peralte de 18º.

"Obviamente no estoy preocupado en estos momentos porque confiamos 100% en los números y simulaciones de Pirelli. Si no han hecho un neumático especial para este fin de semana, es porque creen que todo irá bien. En este momento, sin siquiera haber rodado, 100% de confianza. Mañana, con los libres, tendremos más datos para analizar y comprobar que el sábado y el domingo todo estaremos seguros", concluyó.