¡Los jefes de equipo de F1 no estarán en todas las carreras!

La Fórmula 1 espera que el calendario 2021 pueda constar de 23 carreras, y en realidad sería una noticia positiva, porque eso significaría que el desastroso y extraño 2020 queda atrás y el mundo vuelve, más o menos, a la normalidad.

El aumento en el número de carreras también traerá cambios dentro de los equipos, que se verán obligados a rotar personal, especialmente en los roles más exigentes físicamente. Pero incluso para aquellos que ocupan altos cargos en las escuderías, la cantidad de días de viaje podría ser un problema, y ​​algunos equipos ya están analizando la situación.

El primero en dejar claro que no asistirá a todas las carreras en el futuro fue Toto Wolff, que ha expresado reiteradamente su intención de no querer estar presente en el circuito en cada gran premio. De hecho, el actual director del equipo Mercedes habla de un cambio de rol, hipótesis también apoyada por las prolongadas negociaciones en la renovación de su contrato.

Lee la noticia: Wolff busca sucesor en Mercedes F1

Más sorprendente fue la noticia de la ausencia de Mattia Binotto en el próximo Gran Premio de Turquía.

El director de Ferrari no estará en Estambul para tener más tiempo que dedicar al trabajo en la fábrica, y no será la única ausencia, sino la primera de una serie de carreras en las que Binotto no estará en la pista.

Sus funciones en la pista las llevará Laurent Mekies, que se convertirá en la figura de referencia de la Scuderia en el paddock los fines de semana en los que el director del equipo se quede en Maranello.

Un acto de confianza, el de Binotto, y una mayor responsabilidad para Mekies, que, más allá de las tareas específicas que tendrá que realizar en la pista, se convertirá en una figura más visible en el organigrama de los del Cavallino.

Un cambio de rumbo importante (que probablemente no solo veremos en Ferrari), ya que durante muchos años en los circuitos se daba por sentada la figura del director tanto como la de los pilotos.

En 2021, la presencia no será tan evidente, sobre todo en el caso de los directores que están muy cerca del área técnica, como es el caso de Binotto. La necesidad de llevar a cabo el proyecto 2022 en paralelo con el coche que disputará el próximo mundial, requerirá un esfuerzo considerable así como una gestión de recursos que serán cruciales para llegar al inicio del nuevo ciclo técnico de la mejor forma posible.