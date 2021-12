Hulkenberg no comprende por qué Hamilton no adelantó a Verstappen

Ambos contendientes al título de pilotos de Fórmula 1 2021 llegaron a la penúltima carrera de la temporada con ocho puntos de diferencia y sabiendo que lo que allí ocurriese podría acabar siendo decisivo en la lucha por el campeonato, pero eso no evitó que la tensión y la polémica entre ellos aumentase todavía más.

El primer Gran Premio de Arabia Saudí de la historia de la categoría fue testigo de uno de los capítulos más polémicos entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Después de varias banderas rojas, reinicios y decisiones un tanto extrañas de los comisarios y del propio director de carrera de la Fórmula 1 (Michael Masi), Verstappen recibió órdenes de equipo para dejar pasar Hamilton, pero no se entendieron entre ellos ya acabaron colisionando.

El neerlandés intentó devolver la posición antes de la recta de meta para aprovecharse del DRS del piloto de Mercedes e intentar ganarle el primer puesto de nuevo, pero Hamilton se dio cuenta y se negó a adelantarle en ese momento. Verstappen frenó cuando el británico iba detrás de él para dejarle pasar, pero Hamilton no quería adelantar según reconoció tras la carrera y terminó impactando contra la parte trasera del RB16B.

El ex piloto de Fórmula 1 y actual comentarista de televisión, Nico Hulkenberg, analizó lo sucedido y admitió que aunque entendía las intenciones de ambos pilotos, no sabía la razón por la que Lewis Hamilton no adelantó en ese momento y siguió adelante con su carrera.

"No creo que se hubiera salido con la suya, porque es un área gris, pero sí, ese es Max Verstappen. Lucha como un león por el campeonato y pone absolutamente todo lo que tiene", dijo a Servus TV.

"Él sabía que una vez que dejara ir a Lewis, no podría volver a adelantarlo. Es por eso que se preparó y planificó todo tan inteligentemente. Lewis se dio cuenta y es por eso que no quería pasar a Max en ese momento. Eso realmente era ajedrez del más alto nivel. Iban 300 y todavía podían pensar así".

Analizando qué piloto podía tener más culpa en la colisión (los comisarios sancionaron a Verstappen con 10 segundos), Hulkenberg reconoció que ambos podrían haber hecho mucho más para evitar el incidente, pero afirmó que no entendía por qué Hamilton no había adelantado si sabía que tenía un ritmo superior y que seguramente sería inalcanzable.

"Así funcionan los los juegos de estrategia. Lewis lo sabía, por supuesto, y por eso prefirió quedarse por detrás, pero luego se acercó demasiado. Creo que ambos fueron demasiado extremistas".

"Desde la perspectiva de Lewis, sin embargo, no puedo entender por qué no le pasó de inmediato y continuó con su carrera", concluyó el ex piloto de la máxima categoría del automovilismo.