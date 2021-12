La española Laura Camps entra en la Academia de Ferrari

Laura Camps Torra, que cumplió 16 años el pasado 28 de marzo, fue seleccionada tras imponerse en la fase final del segundo programa FIA Girls on Track - Rising Stars a la también española Clarissa Dervic, la rusa Victoria Blokhina y la brasileña Julia Ayoub.

En el proceso, en el que participaron 71 candidatas de entre 12 y 16 años, el objetivo era encontrar la mejor piloto joven. Las candidatas fueron evaluados no solo por su velocidad, sino también por su potencial.

La afición de Laura Camps por el automovilismo le viene por parte de su padre. La valenciana se estrenó en el karting con 10 años. Entre sus referentes se encuentran la ganadora del FIA Girls on Track - Rising Stars el año pasado Maya Weug –la primera mujer en entrar en la Ferrari Driver Academy–, y las también españolas Marta y Belén García y Nerea Martí. En enero de 2022 se trasladará hasta Maranello para empezar el curso y preparar su salto a los monoplazas en Fórmula 4.

"¡Qué día tan inolvidable, es un sueño hecho realidad!", comentó Laura Camps. "Maya es una de mis referentes y es increíble pensar que el año que viene seremos compañeras. Ganar la fase final del FIA Girls on Track - Rising Stars me ha hecho ver que hice lo correcto al perseguir mi objetivo en los últimos años. Voy a darlo todo desde el primer día para demostrar mi valía a la Ferrari Driver Academy y estoy deseando empezar a trabajar con ellos para aprender todo lo que pueda y prepararme lo mejor posible para un futuro en monoplazas. En un momento tan importante, me gustaría dar las gracias a mi familia, especialmente a mi padre por animarme en esta dirección".

Marco Matassa, director de la Ferrari Driver Academy, apuntó: "Lo que más nos impresionó de Laura fue la rapidez con la que aprendió y su capacidad para poner en práctica esas lecciones, de modo que progresó rápidamente durante los días que pasó en Fiorano. Laura empezó el campamento sin hacer ruido y lo terminó al más alto nivel. Su capacidad de aprender rápidamente, combinada con el hecho de que nunca había conducido un coche de Fórmula 4 antes de la prueba con la Escuela Winfield en Le Castellet fue lo que le dio la ventaja sobre los demás. Creemos que en la FDA progresará como piloto. Ya estamos discutiendo con ella un programa para la próxima temporada y se hará un anuncio en breve".