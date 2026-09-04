A qué hora son hoy los libres de F1 del GP de Italia (Monza) y cómo verlos por TV

Monza siempre obliga a correr. En 2026, también obligará a pensar. La Fórmula 1 llega este fin de semana al mítico Templo de la Velocidad para afrontar uno de los exámenes más particulares de la nueva era técnica: largas rectas, alrededor del 80% de la vuelta con el acelerador a fondo y muchas menos oportunidades que en otros circuitos para recuperar energía en las frenadas. Un desafío especialmente interesante para las actuales unidades de potencia híbridas.

Y antes de que llegue la lucha por la pole o las 53 vueltas del domingo, todo empezará hoy viernes 4 de septiembre con dos horas fundamentales para entender quién se adapta mejor a Monza. Aquí puedes consultar a qué hora son hoy los Libres 1 y los Libres 2 del GP de Italia de F1 2026 en España, cuánto duran, cómo verlos en directo y qué pilotos estarán al volante.

A qué hora son hoy los Libres 1 del GP de Italia de F1 2026 en Monza

A qué hora son hoy los Libres 1 de F1 en Monza en España: viernes 4 de septiembre, de 12:30h a 13:30h

El primer semáforo verde del fin de semana para los Fórmula 1 llegará hoy viernes a las 12:30h de España. Y esta vez no habrá que hacer ningún cálculo extraño: España y Monza comparten huso horario, por lo que la FP1 comenzará también a las 12:30h en el circuito italiano.

Serán 60 minutos de entrenamientos, hasta las 13:30h. El reloj de las prácticas sigue corriendo aunque aparezcan banderas rojas, por lo que una interrupción no retrasaría la hora final de la sesión salvo circunstancias excepcionales y una decisión específica de Dirección de Carrera.

La primera hora tendrá bastante más interés de lo habitual. Después del formato sprint utilizado en Zandvoort, los equipos recuperan un gran premio convencional con tres sesiones de libres, pero Monza exige configuraciones muy distintas a las de las últimas carreras: poca carga aerodinámica, mucha velocidad punta y una gestión de la energía especialmente delicada con los monoplazas de 2026.

Para los aficionados latinoamericanos tocará madrugar bastante más, especialmente para seguir la FP1. En Argentina, los aficionados de Franco Colapinto podrán seguir al piloto de Alpine hoy desde las 07:30h. El argentino, cuya continuidad con el equipo para 2027 fue anunciada recientemente, sí estará al volante desde la primera sesión, ya que será Pierre Gasly quien ceda su A526 a Paul Aron.

En cambio, quienes quieran ver a Sergio Pérez desde México deberán esperar un poco más. La FP1 empezará hoy a unas duras 04:30h, pero el mexicano no participará en ella: Cadillac dará su coche a Colton Herta. Checo regresará para los Libres 2 de las 08:00h de México.

A qué hora son hoy los Libres 2 del GP de Italia de F1 2026 en España

A qué hora son hoy los Libres 2 de F1 en Monza en España: viernes 4 de septiembre, de 16:00h a 17:00h

Después de dos horas y media sin Fórmula 1 en pista, los coches volverán a salir del pitlane hoy a las 16:00h para disputar los Libres 2. La FP2 también tendrá una duración de una hora, por lo que terminará a las 17:00h, y esta vez sí estarán de vuelta los pilotos titulares que hayan cedido su asiento por la mañana.

Eso significa, entre otros, que Sergio Pérez tendrá que esperar hasta la tarde para estrenarse durante el fin de semana del GP de Italia. Lo mismo sucederá con Pierre Gasly y Alex Albon.

Será además una sesión especialmente útil para empezar a mirar más allá de una vuelta rápida. Con los primeros datos de la FP1 sobre la mesa, los equipos acostumbran a dedicar buena parte de los Libres 2 a probar diferentes cargas de combustible, estudiar la degradación de los neumáticos y completar tandas largas que pueden ofrecer las primeras pistas sobre el ritmo de carrera.

Y en Monza habrá otro factor bajo la lupa: cuánta energía pueden desplegar los coches durante las larguísimas zonas de acelerador a fondo y cómo consiguen recuperarla después.

Horarios de todos los entrenamientos libres del GP de Italia de F1 2026

La Fórmula 1 vuelve en Monza al formato tradicional de tres sesiones de prácticas, después de disputar el GP de Países Bajos con formato sprint.

Sesión Día Horario en España Libres 1 (FP1) Viernes 4 de septiembre 12:30h - 13:30h Libres 2 (FP2) Viernes 4 de septiembre 16:00h - 17:00h Libres 3 (FP3) Sábado 5 de septiembre 12:30h - 13:30h

Por tanto, aquellos que no puedan seguir la acción del viernes todavía tendrán una última hora de pruebas el sábado. Los Libres 3 comenzarán a las 12:30h, apenas dos horas y media antes de que a las 16:00h llegue la clasificación.

Cómo ver hoy los Libres 1 y los Libres 2 de Monza por TV y online

Dónde ver hoy los Libres del GP de Italia de F1 2026 en España: DAZN F1

Para ver en directo los entrenamientos libres del GP de Italia desde España habrá que recurrir a DAZN F1, como sucede habitualmente con los grandes premios que no se disputan en territorio español.

La FP1 podrá seguirse hoy desde las 12:30h y la FP2 desde las 16:00h, tanto mediante la propia plataforma de DAZN en Smart TV, ordenador, móvil o tablet como a través de los operadores de televisión que ofrecen DAZN F1 dentro de sus paquetes.

Y aunque todavía sea viernes, Monza merece no quitarle demasiada atención a los libres. Con unos coches completamente diferentes a los de 2025 y las nuevas exigencias energéticas de la normativa 2026, los primeros kilómetros permitirán comprobar hasta qué punto los equipos tienen que sacrificar velocidad o modificar la gestión eléctrica para llegar al final de las interminables rectas italianas.

En Latinoamérica, las opciones dependerán nuevamente del país. En buena parte de la región podrá seguirse mediante Disney+ Premium, mientras que en México la Fórmula 1 se emitirá a través de FOX Sports México y FOX Sports Premium.

Y, por supuesto, en Motorsport.com España podrás seguir todo lo que suceda hoy, viernes del GP de Italia: resultados de los Libres 1 y Libres 2, crónicas, noticias, declaraciones, fotos, vídeos y toda la última hora desde Monza.

Tres pilotos rookies estarán en los Libres 1 de Monza

La FP1 de hoy tendrá una parrilla ligeramente diferente a la que veremos durante el resto del Gran Premio de Italia. Por normativa, cada piloto titular debe dejar su coche a un rookie en dos sesiones de entrenamientos durante la temporada, y tres equipos aprovecharán Monza para seguir cumpliendo con esa obligación.

Equipo Piloto que disputará la FP1 Piloto al que sustituye Williams Luke Browning Alex Albon Alpine Paul Aron Pierre Gasly Cadillac Colton Herta Sergio Pérez

Luke Browning volverá al Williams después de su participación en Austria y se subirá esta vez al coche de Alex Albon. Será su segunda FP1 efectiva de la temporada con el FW48.

En Alpine será Paul Aron quien tenga otra oportunidad. El estonio, que ya pilotó para Audi en Barcelona y Austria y posteriormente se estrenó con Alpine en Hungría, ocupará el asiento de Pierre Gasly. Además, después de bajarse del coche tendrá una jornada bastante particular: viajará de vuelta a Enstone para trabajar esa misma tarde-noche en el simulador y ayudar al equipo con la puesta a punto de Monza.

Y en Cadillac aparecerá otro nombre muy conocido: Colton Herta sustituirá a Sergio Pérez. El estadounidense disputará su tercera FP1 de 2026 después de haber pilotado anteriormente en Barcelona y Hungría.

Hadjar tampoco estará en Monza: Lawson seguirá en Red Bull

Los tres rookies no serán los únicos cambios respecto a la parrilla habitual de 2026. Isack Hadjar tampoco podrá disputar el Gran Premio de Italia debido a la lesión de muñeca que ya le impidió participar en Zandvoort. Red Bull decidió este miércoles no asumir riesgos con su recuperación, por lo que el francés tendrá que esperar, como mínimo, hasta el GP de Madrid para intentar regresar.

Eso provoca el mismo efecto dominó que vimos en Países Bajos. Liam Lawson volverá a ser compañero de Max Verstappen en Red Bull, después de terminar séptimo en Zandvoort, mientras que Yuki Tsunoda ocupará nuevamente el Racing Bulls de Lawson y compartirá equipo con Arvid Lindblad.

Por tanto, una vez superada la FP1 y recuperados Albon, Gasly y Pérez, esa será la alineación que continuará durante el resto del fin de semana.

Así llega el Mundial de F1 2026 a Monza

Antonelli mantiene una ventaja considerable al frente de la clasificación, pero el Mundial se ha comprimido por detrás después de las últimas carreras.

Mundial de pilotos antes del GP de Italia:

En constructores, Mercedes lidera con 425 puntos, pero Ferrari aterriza en su gran premio de casa como principal perseguidor con 338, a 87 puntos. McLaren es tercero con 263 después de mostrar un importante paso adelante en las últimas carreras.

Pero antes de mirar a la clasificación del sábado o imaginar remontadas el domingo, toca resolver la primera incógnita de Monza. El viernes, a partir de las 12:30h, sabremos quién ha entendido mejor el Templo de la Velocidad en la nueva Fórmula 1 de 2026.