Horarios de la IndyCar en Laguna Seca: el GP de Monterrey pone fin al 2026

La IndyCar continúa su frenético y ocupado final de temporada con la última ronda, el GP de Monterrey que se disputa este fin de semana del 4 al 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca. Allí llega Alex Palou recién coronado pentacampeón, tras marcar aún más su nombre en los libros de historia de la categoría con su cuarta corona consecutiva.

Además, Laguna Seca es una pista que se le da muy bien a Palou, pero aún quedan bastantes cosas en juego para esta última carrera del año de IndyCar, y aquí podrás consultar todos los detalles.

Horarios de la IndyCar 2026 en Laguna Seca para España (GP de Monterrey)

Día Sesión Hora Viernes 4 de septiembre Entrenamientos Libres 1 23:00h Sábado 5 de septiembre Entrenamientos Libres 2 19:00h Sábado 5 de septiembre Clasificación de la IndyCar 2026 en Laguna Sega 22:30h Domingo 6 de septiembre Entrenamientos Libres 2 02:00h Domingo 6 de septiembre

Carrera de la IndyCar 2026 en Laguna Seca (95 vueltas)

20:30h

Después de que la IndyCar disputara una ronda doble (con dos carreras) en Milwaukee, cerrará su temporada 2026 con solo una carrera en Laguna Seca, el domingo 6 de septiembre a las 14:30h en horario ET, a las 11:30h locales y a las 20:30h de España (hay nueve horas de diferencia).

Antes, el viernes se disputará la primera sesión de libres, y una segunda ya el sábado.

La clasificación de la IndyCar 2026 en Laguna Seca, la que buscará el último poleman del año, empezará el sábado a las 20:30h de España. Y entre la clasificación y la carrera, habrá un tercera y última sesión de libres.

A qué hora es la Carrera de la IndyCar 2026 en Laguna Seca para España

A qué hora es la Carrera de Laguna Seca de la IndyCar 2026 en España: domingo 6 de septiembre a las 20:30h.

Cómo ver por la TV el final de la IndyCar 2026 en Laguna Seca

La temporada 2026 de IndyCar se cierra, como ha sido durante todo el año, en Movistar +, que retransmitirá la última carrera en su canal #Vamos 2, en el día 51 de Movistar +, para el que no hace falta tener contratado su paquete motor o el de deportes, sino que basta con tener el paquete básico.

Y como bien sabes, está disponible (de pago, claro) el 'IndyCar Live!' del propio campeonato para ver todas las sesiones de Laguna Seca.

Qué hay todavía en juego en la IndyCar 2026 en Laguna Seca

Aunque ya hay campeón, con una ventaja de justo 100 puntos, aún está en juego el subcampeonato de la IndyCar 2026, con cuatro pilotos con opciones y tres de ellos separados por solo cuatro puntos: Christian Lundgaard (McLaren), Kyle Kirkwood (Andretti Global) y Pato O'Ward (McLaren). También tiene opciones David Malukas, del Team Penske, pero está a 23 puntos de Lundgaard.

Para Lundgaard, además de un subcampeonato, sería una victoria en lo personal después de que McLaren no le haya renovado para 2027. Por su parte Malukas querrá ganar por fin y no seguir acercándose al récord de Vitor Meira, que fue segundo en ocho carreras sin lograr ninguna victoria (Malukas acumula ya seis).

Scott Dixon, que se despide de Penske después de 25 temporadas (precisamente rumbo a McLaren) buscará el récord de 21 temporadas consecutivas con al menos una victoria, todas desde 2005. Por su parte Will Power busca desempatar con AJ Foyt y colocarse con 19 temporadas (no consecutivas) con victoria, algo que solo ha superado Dixon (que lleva 23 en total, 20 consecutivas).

También está en juego el premio al Novato del Año 2026 de IndyCar, donde Dennis Hauger (Dale Coyne Racing) saca 18 puntos a Mick Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) y 30 a Caio Collet (AJ Foyt Racing).

Así es Laguna Seca, mítica pista de IndyCar

El circuito de Laguna Seca es uno de los más conocidos del mundo del motorsport, con curvas tan icónicas como su mítico Sacacorchos, donde se han vivido grandes momentos tanto en automovilismo como en motociclismo (por ejemplo, los míticos adelantamientos de Valentino Rossi a Casey Stoner o de Marc Márquez al italiano en 2008 y 2013, respectivamente).

La IndyCar, ausente desde 2004, volvió a Laguna Seca en 2019, y pese a no disputarse por el COVID en 2020, regresó en 2021 para quedarse.

La pista, construida originalmente en 1957 en Monterrey, California, es un desafiante circuito de 3,602 kilómetros, con 11 curvas. Situado en un entorno pintoresco, se ha convertido en un lugar emblemático. En la IndyCar, es uno de los circuitos favoritos de Alex Palou, que ha ganado tres de las cuatro últimas carreras en esa pista. El español ganó allí en 2022 (por más de 30 segundos), en 2024 y 2025. El equipo Chip Ganassi Racing también venció allí con Scott Dixon, en 2023, el único otro piloto de la parrilla que ha ganado allí.

Así llega el campeonato de la IndyCar 2026 a Laguna Seca

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