OFICIAL: Hadjar también se perderá el GP de Italia; Tsunoda volverá a Racing Bulls

Isack Hadjar se perderá el GP de Italia de este fin de semana en Monza mientras se recupera de la lesión de muñeca que sufrió durante el parón veraniego de la Formula 1. Como resultado, Liam Lawson volverá a sustituirle en Red Bull, y Yuki Tsunoda regresará al coche de Racing Bulls.

El piloto francés sufrió una fractura de muñeca durante un entrenamiento de boxeo en el parón veraniego, lo que le obligó a ver el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort desde el banquillo. El corredor titular de Racing Bulls, Lawson, sustituyó al galo en el Red Bull RB22, y el piloto reserva, Tsunoda, fue llamado de nuevo al Gran Circo para pilotar el VCARB 03 vacante del neozelandés junto a Arvid Lindblad.

Red Bull tenía esperanzas de que Hadjar estuviera listo para volver a competir en el Gran Premio de Italia de este fin de semana, pero tampoco quería que el piloto de 21 años asumiera ningún riesgo indebido mientras se recupera de su lesión.

Los dos equipos propiedad de Red Bull han confirmado ahora que mantendrán alineaciones de pilotos sin cambios en Monza respecto a la cita neerlandesa. Red Bull ha declarado lo siguiente: "Liam Lawson correrá junto a Max en el Gran Premio de Italia, en Monza, mientras que Isack Hadjar sigue haciendo progresos alentadores tras la lesión en la muñeca que sufrió durante las vacaciones de verano. El equipo está siguiendo de cerca su rehabilitación y no correrá riesgos innecesarios con su regreso a la competición; además, le desea una pronta recuperación".

"Es bueno saber que Isack se está recuperando bien y que volverá pronto al coche, pero es genial tener otro fin de semana con el equipo", dijo Lawson en un comunicado compartido por Red Bull.

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Eric Le Galliot

"Zandvoort me dio una primera referencia realmente útil en el coche, y tener un fin de semana al sprint completo a mis espaldas significa que llego a Monza con una comprensión mucho mejor del coche y de lo que necesito de él. Es una pista completamente diferente, y habrá nuevos retos, pero tengo ganas de seguir construyendo sobre lo que hice el pasado fin de semana con el equipo, y ver qué podemos lograr".

Tanto Lawson como Tsunoda impresionaron en sus papeles de sustitutos en Países Bajos, con Lawson llevando su Red Bull hasta la séptima posición desde el octavo puesto de la parrilla. Tsunoda se quedó justo fuera de los puntos en undécima posición, pero ambos se mantuvieron cerca de sus respectivos compañeros de equipo a una vuelta.

Por su parte, el otro piloto reserva del equipo, Ayumu Iwasa, se pondrá al volante del Red Bull de Verstappen durante la primera sesión de entrenamientos libres, cumpliendo así con una de las cuatro sesiones de entrenamientos obligatorias para pilotos debutantes que el equipo debe realizar esta temporada.

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