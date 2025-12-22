Marko tiene dudas: ser jefe de equipo "no es el punto fuerte de Newey"

Adrian Newey, el diseñador más laureado de la historia de la Fórmula 1, ha recibido en Aston Martin bastantes más poderes de los que se suponía en un principio. Y es que el británico no sólo diseñará los coches de carreras de la escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll a partir de 2026, sino que también asumirá el papel de director del equipo tal y como se anunció al final de la temporada pasada.

Este movimiento "ha sorprendido mucho" a Helmut Marko, quien dejará de ser asesor deportivo de Red Bull en 2026, según ha explicado en una entrevista al diario Kleine Zeitung. Sin embargo, Helmut Marko no quiso hacer una predicción: "Primero tenemos que ver cómo es en la práctica".

Al fin y al cabo, un director de equipo está mucho más implicado en el día a día de una escudería de Fórmula 1 de lo que lo estuvo Newey recientemente en su papel de diseñador en Red Bull. El genio técnico prefería hacer su trabajo en la fábrica y viajar menos a los grandes premios, algo que ahora contrasta con su papel como jefe de equipo en Aston Martin, donde ya no podrá concentrarse únicamente en el desarrollo.

Marko no parece convencido. Ser responsable de un equipo de carreras en el circuito "desde luego no es su punto fuerte", dijo Marko sobre Newey. "Su gran punto fuerte es el diseño, la puesta a punto del coche y la calidad en la producción y el desarrollo de un coche". Y se mostró "muy sorprendido de que vaya más en la dirección de equipo para él".

Cambio de cargo en Aston Martin antes de 2026

Como director del equipo Aston Martin, Newey será el sustituto del antiguo jefe de motores de Mercedes, Andy Cowell, que no asumió el cargo hasta 2025. Al igual que su predecesor Mike Krack, Cowell tendrá nuevas tareas dentro de la escudería de Silverstone y será el principal responsable de la cooperación entre el equipo y su nuevo socio motorista Honda.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 representa una gran oportunidad para Aston Martin: La escudería del propietario Lawrence Stroll tiene grandes esperanzas puestas en los cambios del reglamento técnico para este próximo año, en Newey y en la nueva asociación de trabajo con Honda.