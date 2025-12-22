Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1

Marko tiene dudas: ser jefe de equipo "no es el punto fuerte de Newey"

¿Un diseñador como jefe de equipo? Helmut Marko duda de que Aston Martin F1 pueda progresar realmente Adrian Newey al frente de la escudería.

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Editado:
Helmut Marko y Adrian Newey, camino a la ceremonia de podio

Helmut Marko y Adrian Newey, camino a la ceremonia de podio

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Adrian Newey, el diseñador más laureado de la historia de la Fórmula 1, ha recibido en Aston Martin bastantes más poderes de los que se suponía en un principio. Y es que el británico no sólo diseñará los coches de carreras de la escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll a partir de 2026, sino que también asumirá el papel de director del equipo tal y como se anunció al final de la temporada pasada.

Este movimiento "ha sorprendido mucho" a Helmut Marko, quien dejará de ser asesor deportivo de Red Bull en 2026, según ha explicado en una entrevista al diario Kleine Zeitung. Sin embargo, Helmut Marko no quiso hacer una predicción: "Primero tenemos que ver cómo es en la práctica".

Al fin y al cabo, un director de equipo está mucho más implicado en el día a día de una escudería de Fórmula 1 de lo que lo estuvo Newey recientemente en su papel de diseñador en Red Bull. El genio técnico prefería hacer su trabajo en la fábrica y viajar menos a los grandes premios, algo que ahora contrasta con su papel como jefe de equipo en Aston Martin, donde ya no podrá concentrarse únicamente en el desarrollo.

Marko no parece convencido. Ser responsable de un equipo de carreras en el circuito "desde luego no es su punto fuerte", dijo Marko sobre Newey. "Su gran punto fuerte es el diseño, la puesta a punto del coche y la calidad en la producción y el desarrollo de un coche". Y se mostró "muy sorprendido de que vaya más en la dirección de equipo para él".

Te interesará:

Cambio de cargo en Aston Martin antes de 2026

Como director del equipo Aston Martin, Newey será el sustituto del antiguo jefe de motores de Mercedes, Andy Cowell, que no asumió el cargo hasta 2025. Al igual que su predecesor Mike Krack, Cowell tendrá nuevas tareas dentro de la escudería de Silverstone y será el principal responsable de la cooperación entre el equipo y su nuevo socio motorista Honda.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 representa una gran oportunidad para Aston Martin: La escudería del propietario Lawrence Stroll tiene grandes esperanzas puestas en los cambios del reglamento técnico para este próximo año, en Newey y en la nueva asociación de trabajo con Honda.

Más sobre Aston Martin:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Domenicali cree que Norris, Piastri y Verstappen son "todos ganadores"

Mejores comentarios
Stefan Ehlen
Más de
Stefan Ehlen
Hamilton no es el único: los pilotos de Ferrari que terminaron la temporada sin podios

Hamilton no es el único: los pilotos de Ferrari que terminaron la temporada sin podios

Fórmula 1
Fórmula 1
Hamilton no es el único: los pilotos de Ferrari que terminaron la temporada sin podios
Así se ha producido la llegada de Audi a la Fórmula 1 paso a paso

Así se ha producido la llegada de Audi a la Fórmula 1 paso a paso

Fórmula 1
Fórmula 1
Así se ha producido la llegada de Audi a la Fórmula 1 paso a paso
Qué planea ahora Toto Wolff tras vender acciones de Mercedes F1

Qué planea ahora Toto Wolff tras vender acciones de Mercedes F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Qué planea ahora Toto Wolff tras vender acciones de Mercedes F1
Más de
Adrian Newey
Aston Martin anuncia la fecha de presentación del coche de 2026, el primero de Newey

Aston Martin anuncia la fecha de presentación del coche de 2026, el primero de Newey

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Aston Martin anuncia la fecha de presentación del coche de 2026, el primero de Newey
Newey ya ejerce de jefe: "Pusimos el coche a punto y Alonso hizo el resto"

Newey ya ejerce de jefe: "Pusimos el coche a punto y Alonso hizo el resto"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Newey ya ejerce de jefe: "Pusimos el coche a punto y Alonso hizo el resto"
De Briatore o Ron Dennis a Newey: qué espera Alonso del nuevo jefe

De Briatore o Ron Dennis a Newey: qué espera Alonso del nuevo jefe

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
De Briatore o Ron Dennis a Newey: qué espera Alonso del nuevo jefe
Aston Martin
Más de
Aston Martin
Vettel admite que ya estaba en decadencia en Ferrari en la F1 2020

Vettel admite que ya estaba en decadencia en Ferrari en la F1 2020

Fórmula 1
Fórmula 1
Vettel admite que ya estaba en decadencia en Ferrari en la F1 2020
Aston Martin ficha un español como jefe de diseño y refuerza el equipo de Newey

Aston Martin ficha un español como jefe de diseño y refuerza el equipo de Newey

Fórmula 1
Fórmula 1
Aston Martin ficha un español como jefe de diseño y refuerza el equipo de Newey
Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

Fórmula 1
Fórmula 1
Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

Últimas noticias

El CEO de Red Bull explica por qué el despido de Horner era inevitable

El CEO de Red Bull explica por qué el despido de Horner era inevitable

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
El CEO de Red Bull explica por qué el despido de Horner era inevitable
Repaso a la F1 2025: el mejor año de Verstappen pese a no ganar el título

Repaso a la F1 2025: el mejor año de Verstappen pese a no ganar el título

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Repaso a la F1 2025: el mejor año de Verstappen pese a no ganar el título
Verstappen explica lo que necesitaría para cambiar de equipo en la F1

Verstappen explica lo que necesitaría para cambiar de equipo en la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Verstappen explica lo que necesitaría para cambiar de equipo en la F1
Marko tiene dudas: ser jefe de equipo "no es el punto fuerte de Newey"

Marko tiene dudas: ser jefe de equipo "no es el punto fuerte de Newey"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Marko tiene dudas: ser jefe de equipo "no es el punto fuerte de Newey"

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros