'Sin excusas para Hamilton', por Jacobo Vega

Me sorprende que haya gente que siga viendo a Hamilton como la víctima de la acción que desencadenó el accidente de la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña. Reconozco que algunas de las explicaciones son bastante creativas, y es que hace falta bastante imaginación para no ver que Hamilton es totalmente responsable del accidente que cambió por completo la carrera.

Me acuerdo hace unos años que a mi equipo, el Atlético de Madrid, le pitaron un penalty por una falta que José María Giménez le hizo a Vinicius Jr fuera del área. Cualquiera de las imágenes de televisión dejaban claro que la falta había sido fuera del área, no había ninguna duda. Bueno, pues todavía había gente que lo rebatía y decía que si el ángulo, que si le arrastra dentro del área y cosas por el estilo que no eran más que excusas para no reconocer el fallo.

El domingo Hamilton estaba encendido tras haberla pifiado el sábado en la clasificación al sprint. Ante su público y ante, quizás una de las últimas posibilidades de enderezar la temporada, quiso devolverle a Verstappen la jugada del día anterior. Salió bien, pero el neerlandés se defendió con gallardía en los primeros compases. Al llegar a Copse, curva bonita donde las haya, Hamilton debió pensar: ahora o nunca. Y, en una arriesgadísima maniobra, sacó a Verstappen de pista.

Muchos dicen que Verstappen tenía que haber frenado. ¿En serio? ¿yendo por la trazada y con el coche por delante? Ni Verstappen ni nadie va a frenar en esa situación. Hamilton arriesgó, lanzó el primer ataque por fuera y al ver que no tenía hueco, se tiró al interior. Verstappen le tapó, pero le dejó espacio a la derecha para que hiciera su trazada y ahí es donde se desencadena el choque.

Hamilton, que iba un poco colado, se abre para trazar teniendo espacio todavía a su derecha, impactando con Verstappen y mandándole a 300 km/h contra las protecciones, con la inmensa fortuna de no dañar apenas su coche.

La secuencia de los acontecimientos es así y no cabe discusión, ahí están las imágenes para corroborarlo, aunque todavía haya que leer y escuchar explicaciones alejadas de la realidad.

Ahora bien, partiendo de la base de que Verstappen tenía la posición y Hamilton estaba intentando algo muy arriesgado, ya sí podemos entrar en el terreno de las especulaciones. Quizás habría sido más inteligente por parte de Verstappen ceder y, o bien firmar la segunda plaza, o bien adelantar después gracias a la estrategia, algo que ya ha conseguido este año en otras ocasiones.

Era Hamilton el que tenía que arriesgar y Verstappen seguramente tenía que haber estado más listo ante la dura maniobra de su rival, pero repito, por la posición de ambos monoplazas en la pista, no tenía por qué hacerlo, la ventaja era suya.

Alguno dirá que Verstappen ha forzado a otros pilotos en otras ocasiones y es verdad, es un piloto duro, pero también ha visto cómo le sancionaban cuando hacía cosas fuera del reglamento. Hamilton tampoco es la primera vez que hace algo parecido, sin ir más lejos recuerdo su duelo con Alex Albon en el GP de Austria 2020, donde también fue sancionado.

La jugada le salió redonda a Hamilton. A toro pasado puede parecer una sanción leve que le permitió ganar la carrera, incluso una sanción ad hoc para que pudiera ganar delante de su público, pero más o menos es el tipo de sanción que se suele aplicar en estos casos, así que por mi parte, nada que objetar a los comisarios, creo que la sanción es justa y bien aplicada. Para el futuro habría que pensar si se debería de sancionar de manera más contundente este tipo de acciones, más si uno de los coches acaba destrozado y el piloto, en el hospital.

Como argumento en contra, se puede decir que si se sancionan las acciones en pista de manera más dura, los pilotos no van a luchar por posición. Recordemos que estamos en 2021 y son deportistas, no gladiadores en la época del Imperio Romano. Yo prefiero no ver acciones de este tipo. Lanzar un coche a 300 km/h contra la valla puede resultar fatal, pero tampoco tengo claro ahora mismo qué sanción debería recibir quien lo hiciera.

Lo único que saco en positivo de todo esto es que afortunadamente Verstappen está bien y que el mundial se comprime y se presenta espectacular. Pero lo malo es que creo que este episodio no acaba aquí y que si se vuelven a encontrar en pista, bajo la circunstancia que sea, ninguno va a ceder y podemos encontrarnos con un drama. Espero equivocarme.

